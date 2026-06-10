Παναθηναϊκός: Φέρνει δικό του γυμναστή ο Νίστρουπ λένε οι Δανοί
Η δανέζικη ιστοσελίδα «bold» αποκάλυψε το τρίτο άτομο που θα φέρει ο Νίστρουπ στο τεχνικό του επιτελείο στον Παναθηναϊκό, μετά τον βοηθό του Στέφαν Μάντσεν και τον αναλυτή Νίκλας Ρουζ Σκούσγκααρντ Πέντερσεν.
Ο νέος αυτός συνεργάτης του θα είναι ο Άντερς Στόρσκοφ, ο οποίος θα εκτελεί χρέη προπονητή φυσικής κατάστασης. Τελευταία δουλειά του ήταν στην εθνική ομάδα των Γυναικών της Δανίας.
Στις προηγούμενες δουλειές είχε εργαστεί στο ίδιο πόστο τόσο στην Μπρόντμπι για μία τετραετία (2021-2025) όσο και στην Κοπεγχάγη στην οποία έμεινε συνολικά για 20 ολόκληρα χρόνια.
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