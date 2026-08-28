Με μήνυμά του προς τον κόσμο, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ τον ευχαρίστησε και ανέφερε πως η Ευρώπη είναι κομμάτι της ταυτότητας του «τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός με πέναλτι του Ντέσερς στο τελευταίο λεπτό της παράτασης επικράτησε της Χράντετς Κράλοβε με 2-1 και πήρε την πρόκριση για την League Phase του Conference League. Σήμερα Παρασκευή οι «πράσινοι» έμαθαν τους αντιπάλους τους, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ με μήνυμά του να ευχαριστεί τον κόσμο για την στήριξή του και να αναφέρει πως η Ευρώπη είναι κομμάτι της ταυτότητας του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά ανέφερε τα εξής: ««Γεια σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού.

Συγχαρητήρια σε όλους για την πρόκριση στη League Phase του UEFA Conference League.

Έχουμε μπροστά μας μερικούς ενδιαφέροντες αντιπάλους, με διαφορετικά στιλ παιχνιδιού και διαφορετικές ποδοσφαιρικές κουλτούρες. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς μας αποτελεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί σας αυτές τις ευρωπαϊκές βραδιές.

Προς το παρόν, όμως, οι παίκτες και το επιτελείο έχουν έναν και μόνο στόχο, να κάνουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο.

Ήδη ανυπομονούμε να σας δούμε και να νιώσουμε τη στήριξή σας απέναντι στον Λεβαδειακό το βράδυ της Δευτέρας.

Τζέικομπ Νίστρουπ».