Παναθηναϊκός: το μήνυμα του Νίστρουπ στον κόσμο: «Κομμάτι της ταυτότητας της ομάδας η Ευρώπη»
Ο Παναθηναϊκός με πέναλτι του Ντέσερς στο τελευταίο λεπτό της παράτασης επικράτησε της Χράντετς Κράλοβε με 2-1 και πήρε την πρόκριση για την League Phase του Conference League. Σήμερα Παρασκευή οι «πράσινοι» έμαθαν τους αντιπάλους τους, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ με μήνυμά του να ευχαριστεί τον κόσμο για την στήριξή του και να αναφέρει πως η Ευρώπη είναι κομμάτι της ταυτότητας του «τριφυλλιού».
Αναλυτικά ανέφερε τα εξής: ««Γεια σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού.
Συγχαρητήρια σε όλους για την πρόκριση στη League Phase του UEFA Conference League.
Έχουμε μπροστά μας μερικούς ενδιαφέροντες αντιπάλους, με διαφορετικά στιλ παιχνιδιού και διαφορετικές ποδοσφαιρικές κουλτούρες. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς μας αποτελεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί σας αυτές τις ευρωπαϊκές βραδιές.
Προς το παρόν, όμως, οι παίκτες και το επιτελείο έχουν έναν και μόνο στόχο, να κάνουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο.
Ήδη ανυπομονούμε να σας δούμε και να νιώσουμε τη στήριξή σας απέναντι στον Λεβαδειακό το βράδυ της Δευτέρας.
Τζέικομπ Νίστρουπ».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.