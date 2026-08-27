Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον κρίσιμο αγώνα με τη Χράντες Κράλοβε, όπως την επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα έγινε γνωστή η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον κρίσιμο αγώνα με τη Χράντετς Κράλοβε, που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη League Phase του Conference League.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αποφάσισε να παρατάξει τους «πράσινους» μ' ένα 4-4-2 αφήνοντας τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς στον πάγκο για τρίτο σερί παιχνίδι. Ο Δανός τεχνικός διατήρησε τον Πένια κάτω από τα δοκάρια. Είχε τους Φαν Ντρόνγκελεν και Ντε Φράι στο κέντρο της άμυνας ενώ στα πλάγια αυτής είχε δεξιά τον Κάτρη και αριστερά τον Κυριακόπουλο.

Το δίδυμο στο κέντρο αποτελείται από τους Καμαρά και Τσιριβέγια. Δεξιά θα είναι ο Πελίστρι και αριστερά ο Ταμπόρδα, με τον Αντίνο να μένει στον πάγκο ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα παίξουν οι Τεττέη και Λιβάι Γκαρσία.

Οι αναπληρωματικοί του «τριφυλλιού»: Αντίνο, Μπινιάρης, Καλάμπρια, Τσάβες, Ντέσερς, Γιάγκουσιτς, Κοντούρης, Κότσαρης, Κυριόπουλος, Λάβδας, Πάλμερ-Μπράουν, Ραστόντερ.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Πελίστρι, Ταμπόρδα, Τεττέη, Λιβάι.