Και τυπικά παίκτης της Αλ Ουάχντα είναι πλέον ο Άνταμ Τσέριν, με τον Παναθηναϊκό να γνωστοποιεί και επίσημα την παραχώρησή του Σλοβένου μέσου.

Ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει σε συμφωνία με την Αλ Ουάχντα για την παραχώρηση του Άνταμ Τσέριν, με τους «πράσινους» να δίνουν τα χέρια με τον σύλλογο των ΗΑΕ στα 3 εκατ. ευρώ.

Μόνο τα τυπικά απέμεναν για να επισημοποιηθεί η συμφωνία, με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει την πώληση του Σλοβένου χαφ, ο οποίος αποχωρεί από το «τριφύλλι» μετά από τέσσερα χρόνια.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για Τσέριν

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Άνταμ Τσέριν στην Αλ Ουάχντα.

Ο Σλοβένος διεθνής μέσος εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2022 και με τη φανέλα του Τριφυλλιού κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024. Αγωνίστηκε 114 φορές στο πρωτάθλημα, 42 στα Κύπελλα Ευρώπης και 15 στο Κύπελλο Ελλάδας, καταγράφοντας συνολικά 171 συμμετοχές με 12 γκολ.

Ο Τσέριν ήρθε στους Πράσινους σε ηλικία 22 ετών και για μια τετραετία αποτέλεσε ένα σημαντικό στέλεχος της ομάδας, φορώντας μάλιστα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Άνταμ, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!