Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αλβανία, ο Τζούλιαν Σέχου βρίσκεται στο στόχαστρο του Ολυμπιακού.

Η αλβανική ιστοσελίδα «panorama» ανέφερε πως ο Ολυμπιακός έχει στα... κιτάπια του την περίπτωση του Τζούλιαν Σέχου, του 27χρονου Αλβανού αμυντικού μέσου της Βίντσεβ Λοτζ.

Εκείνος είχε μία πολύ γεμάτη σεζόν στην Πολωνία παίζοντας σε 36 παιχνίδια κατά τα οποία σκόραρε πέντε γκολ κι έδωσε πέντε ασίστ στα περισσότερα από 3 χιλ. λεπτά που πάτησε χορτάρι.

Με την πολωνική ομάδα δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, το οποίο υπέγραψε τον περασμένο Οκτώβριο. Την ομάδα αυτή την απέκτησε πρόσφατα ένας πολύ πλούσιος ιδιοκτήτης και γι' αυτό δεν θα είναι εύκολο να την αναγκάσει να τον παραχωρήσει.

Η αξία του σύμφωνα με το Tranfermarkt είναι στα 3,5 εκατ. ευρώ ενώ τον περασμένη Γενάρη το όνομά του είχε συνδεθεί και με τον Παναθηναϊκό.

Σημειωτέον είναι διεθνής με την εθνική Αλβανίας έχοντας αγωνιστεί σε κείνη 11 φορές, χωρίς ακόμη να καταφέρει να σκοράρει.