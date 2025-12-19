Ο Γιούλιαν Σέχου της Βίντζεφ Λοτζ βρίσκεται στο μεταγραφικό «ραντάρ» του Παναθηναϊκού, όπως μεταδίδει πολωνικό Μέσο.

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως έχει στραμμένο το βλέμμα του στην πολωνική αγορά κι ένα όνομα που έχει μπει στο κάδρο είναι αυτό του Γιούλιαν Σέχου της Βίντζεφ Λοτζ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, το ενδιαφέρον για τον Αλβανό χαφ είναι έντονο και προέρχεται από τρεις διαφορετικές αγορές. Εκτός από ομάδες του MLS και τη Βαλένθια, στη λίστα βρίσκεται και το «τριφύλλι», που εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του. Ο Σέχου έχει φέτος πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ σε 20 εμφανίσεις και διανύει την 5η σεζόν του στην ομάδα.

Μία λεπτομέρεια στην οποία στάθηκε το ίδιο δημοσίευμα αποτελεί το ότι στο συμβόλαιο του Σέχου υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης, η οποία ενεργοποιείται μόνο για συγκεκριμένα, κορυφαία πρωταθλήματα. Επιπλέον, η Βαλένθια δεν είναι διατεθειμένη να δώσει τόσα χρήματα για να κάνει δικό της τον 27χρονο, κάτι που μπορεί να δώσει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό.