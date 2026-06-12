Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα του Ολυμπιακού είναι από τους παίκτες που ενδιαφέρουν την Τορίνο.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X ασχολούμενος με το μέλλον του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα που ανήκει στον Ολυμπιακό.

Ο 29χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ ήρθε στην ομάδα το καλοκαίρι από την Κόμο αντί 5+3 εκατ. ευρώ, παρέμεινε σ' αυτήν όμως μόνο για το πρώτο μισό της σεζόν, αφού τον Φλεβάρη παραχωρήθηκε δανεικός στην Πάρμα για να πάρει περισσσότερα ματς.

Με τους «ερυθρολεύκους» έπαιξε συνολικά 21 παιχνίδια σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας πέντε ασίστ σε κάτι περισσότερο από 850 αγωνιστικά λεπτά ενώ με την Πάρμα αγωνίστηκε 14 φορές σημειώνοντας δύο γκολ και δίνοντας δύο ασίστ σε περισσότερα από 1.000 λεπτά.

Εκτός από την ιταλική ομάδα, η οποία κάνει προσπάθειες για να τον διατηρήσει στις τάξεις, φαίνεται πως μια «ματιά» για κείνον έχει ρίξει και η Τορίνο, η οποία σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο θέλησε να μάθει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίπτωσή του κάνοντας σχετική ερώτηση.