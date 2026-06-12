Μία περίπτωση που βρίσκεται υπό εξέταση για την θέση του δεξιού μπακ για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό είναι εκείνη του Μάριου Βρουσάι.

Ο Ολυμπιακός έχει κλειδώσει ως γνωστόν την περίπτωση του Μαφέο για την θέση του δεξιού μπακ αλλά εκεί θα πάρει και άλλον παίκτη. Ως προς αυτό το πεδίο μία λύση που εξετάζεται είναι εκείνη του Έλληνα διεθνούς, Μάριου Βρουσάι.

Ο Βρουσάι είναι παιδί των Ακαδημιών του Ολυμπιακού και που έχει δοκιμαστεί και παίξει και στην α' ομάδα του. Σε επίπεδο υποδομών στον Ολυμπιακό στην U20 είχε 70 αγώνες με 34 γκολ και στην U19 9 αγώνες με 2 γκολ και 2 ασίστ.

Στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού (με την οποία έχει πάρει 2 Πρωταθλήματα Ελλάδας) έχει καταγράψει στο σύνολο 100 συμμετοχές με 6 γκολ και 8 ασίστ. Στη Ρίο Άβε, όπου βρίσκεται, έχει στο σύνολο 83 αγώνες με 3 γκολ και 5 ασίστ. Την χρονιά που μας πέρασε είχε 32 ματς με 1 γκολ και 2 ασίστ. Στο εξωτερικό ο 27χρονος σήμερα Βρουσάι έχει παίξει και στην Ολλανδία με τον σύλλογο της Βίλεμ.

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