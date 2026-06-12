Ολυμπιακός: Έτσι διαμορφώνεται ο νέος άξονάς του
Ο Ολυμπιακός παραμένει σε ένα καθεστώς αναμόρφωσης του ρόστερ του σε όλες τις γραμμές του αλλά πάντα ο άξονας έχει μία ξεχωριστή σημασία. Και αναφερόμενοι στον άξονα θα σταθούμε περισσότερο στα εξαροοκτάρια του δυναμικού των Πειραιωτών.
Ξεκινώντας από την θέση Νο6 ο Ντάνι Γκαρθία συνεχίζει και του χρόνου ενώ ο Σιπιόνι έχει κάποιες πιθανότητες παραμονής. Με τις παρούσες συνθήκες ο Νασιμέντο (που είναι οκταροδεκάρι περισσότερο, άλλο εάν έπαιζε και ως εξτρέμ) αποχωρεί από το ρόστερ και ενώ οι Έσε και Μουζακίτης έχουν την ζήτησή τους στην Ευρώπη. Ο Αργεντίνος είναι ένας παίκτης που ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει πάση θυσία. Για τον δε Έλληνα χαφ εάν ερχόταν μία πολύ δυνατή πρόταση θα γινόταν πιο εύκολα - σε σχέση με τον Έσε - μία διαπραγμάτευση παραχώρησής του.
Άρα με τα συγκεκριμένα δεδομένα είναι πιθανό για τις θέσεις 6-8 να προκύψουν το λιγότερο 2 αποχωρήσεις και άρα και τουλάχιστον 2 νέες προσθήκες. Ο Φορτούνης που θα μπορούσε να παίξει στο 8 και στο 10 λογίζεται περισσότερο ως εξτρέμ και ο Τσικίνιο πιο πολύ ως δεκάρι και εξτρέμ. Εσωτερικά υπάρχει και νεαρός Αργύρης Λιατσικούρας που μπορεί να παίξει και στο 6 και στο 8.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.