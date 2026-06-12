Με τον Νασιμέντο σε καθεστώς αποχώρησης, τους Μουζακίτη και Έσε σε ζήτηση αλλά και τον αριθμό των χαφ που συζητά ο Ολυμπιακός τα πράγματα θα αλλάξουν.

Ο Ολυμπιακός παραμένει σε ένα καθεστώς αναμόρφωσης του ρόστερ του σε όλες τις γραμμές του αλλά πάντα ο άξονας έχει μία ξεχωριστή σημασία. Και αναφερόμενοι στον άξονα θα σταθούμε περισσότερο στα εξαροοκτάρια του δυναμικού των Πειραιωτών.

Ξεκινώντας από την θέση Νο6 ο Ντάνι Γκαρθία συνεχίζει και του χρόνου ενώ ο Σιπιόνι έχει κάποιες πιθανότητες παραμονής. Με τις παρούσες συνθήκες ο Νασιμέντο (που είναι οκταροδεκάρι περισσότερο, άλλο εάν έπαιζε και ως εξτρέμ) αποχωρεί από το ρόστερ και ενώ οι Έσε και Μουζακίτης έχουν την ζήτησή τους στην Ευρώπη. Ο Αργεντίνος είναι ένας παίκτης που ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει πάση θυσία. Για τον δε Έλληνα χαφ εάν ερχόταν μία πολύ δυνατή πρόταση θα γινόταν πιο εύκολα - σε σχέση με τον Έσε - μία διαπραγμάτευση παραχώρησής του.

Άρα με τα συγκεκριμένα δεδομένα είναι πιθανό για τις θέσεις 6-8 να προκύψουν το λιγότερο 2 αποχωρήσεις και άρα και τουλάχιστον 2 νέες προσθήκες. Ο Φορτούνης που θα μπορούσε να παίξει στο 8 και στο 10 λογίζεται περισσότερο ως εξτρέμ και ο Τσικίνιο πιο πολύ ως δεκάρι και εξτρέμ. Εσωτερικά υπάρχει και νεαρός Αργύρης Λιατσικούρας που μπορεί να παίξει και στο 6 και στο 8.

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