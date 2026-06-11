Στα 32 του ο Ντένις Σουάρεθ - που αποτελεί μεταγραφικό στόχο του Ολυμπιακού - είναι συλλέκτης τίτλων με τις ισπανικές ομάδες που έχει παίξει στην καριέρα του.

Πέρα από το σοβαρό ενδιαφέρον για τον Καντιού της Λοριάν, ο Κώστας Νικολακόπουλος αποκάλυψε στους Galacticos by Interwetten ακόμα ένα όνομα με το οποίο ασχολείται σοβαρά ο Ολυμπιακός και ο λόγος για τον Ντένις Σουάρεθ της Αλαβές. Στα 32 του ο Ισπανός μεσοεπιθετικός έχει κατακτήσει 2 Πρωταθλήματα Ισπανίας με τη Μπαρτσελόνα, 2 Κύπελλα με τη Μπαρτσελόνα, 1 Super Cup με τους Καταλανούς, ένα Europa με την Σεβίλλη και ένα Πρωτάθλημα Ευρώπης U19 με την Ισπανία. Ο Σουάρεθ είναι κυρίως δεκάρι αλλά παίζει και σε άλλες θέσεις όπως κεντρικό χαφ και ακραίος επιθετικός.

Με την φανέλα της Αλαβές είχε πέρυσι 32 αγώνες. Σε αυτό το διάστημα είχε 1 γκολ και 2 ασίστ.

Οι αριθμοί του ανά ομάδες