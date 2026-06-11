Σουάρεθ - Ολυμπιακός: Ο άλλοτε Πρωταθλητής Ισπανίας και κάτοχος του Europa με Σεβίλλη που θέλει η ομάδα
Πέρα από το σοβαρό ενδιαφέρον για τον Καντιού της Λοριάν, ο Κώστας Νικολακόπουλος αποκάλυψε στους Galacticos by Interwetten ακόμα ένα όνομα με το οποίο ασχολείται σοβαρά ο Ολυμπιακός και ο λόγος για τον Ντένις Σουάρεθ της Αλαβές. Στα 32 του ο Ισπανός μεσοεπιθετικός έχει κατακτήσει 2 Πρωταθλήματα Ισπανίας με τη Μπαρτσελόνα, 2 Κύπελλα με τη Μπαρτσελόνα, 1 Super Cup με τους Καταλανούς, ένα Europa με την Σεβίλλη και ένα Πρωτάθλημα Ευρώπης U19 με την Ισπανία. Ο Σουάρεθ είναι κυρίως δεκάρι αλλά παίζει και σε άλλες θέσεις όπως κεντρικό χαφ και ακραίος επιθετικός.
Με την φανέλα της Αλαβές είχε πέρυσι 32 αγώνες. Σε αυτό το διάστημα είχε 1 γκολ και 2 ασίστ.
Οι αριθμοί του ανά ομάδες
- Θέλτα: 105 αγώνες με 5 γκολ κια 19 ασίστ
- Βιγιαρεάλ: 75 αγώνες με 6 γκολ και 13 ασίστ
- Μπαρτσελόνα: 71 αγώνες με 8 γκολ και 11 ασίστ
- Μάντσεστερ Σίτι: 2 αγώνες
- Άρσεναλ: 6 αγώνες
- Αλαβές: 32 αγώνες με 1 γκολ και 2 ασίστ
- Εσπανιόλ: 18 αγώνες
- Θέλτα Β': 15 αγώνες
- Μάντσεστερ Σίτι U21: 18 αγώνες με 6 γκολ και 6 ασίστ
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