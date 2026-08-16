Η ανάρτηση του Ρέμο Φρόλιερ στα social media, με την οποία ο Ελβετός μέσος αποχαιρετάει την Μπολόνια συνεχίζοντας την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Μόνο τα τυπικά απομένουν για να ανακοινωθεί ο Ρέμο Φρόιλερ από τον Ολυμπιακό με τον 34χρονο Ελβετό χαφ να περνάει τα ιατρικά και να ετοιμάζεται να γίνει και επίσημα παίκτης των ερυθρόλευκων.

Την ίδια στιγμή ο Φρόιλερ αποχαιρετάει την Μπολόνια με ανάρτησή του στο Instagram, λέγοντας έτσι αντίο στην ιταλική ομάδα στην οποία αγωνίστηκε την τελευταία τριετία.

Η ανάρτηση του Φρόιλερ:

«Ήρθε η ώρα να πούμε. Ήρθα εδώ πριν από τρία χρόνια, περιμένοντας να τα πάω καλά με την Μπολόνια. Ωστόσο, μαζί καταφέραμε να πετύχομε κάτι που ποτέ δεν θα φανταζόμασταν. Παίξαμε στο Champions League, στο Europa League και τέλος κέρδισα και το πρώτο μου τρόπαιο, το Κύπελλο Ιταλίας. Αυτά είναι συναισθήματα που θα κουβαλάω πάντα στην καρδιά μου.

Ευχαριστώ τους συμπαίκτες, που με τα χρόνια έγιναν κάτι σαν οικογένεια για εμένα. Ευχαριστώ όλο το προσωπικό της Μπολόνια, όλους τους διευθυντές, τον πρόεδρο Σαπούτο και όλη την οικογένεια Σαπούτο. Έχω δώσει τόσα πολλά σε αυτήν την πόλη, αλλά η πόλη μού έδωσε ακόμα περισσότερα πίσω.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους οπαδούς για αυτά τα τρία χρόνια, που με ώθησαν πέρα από τα όριά μου και που με έκαναν να νιώθω μέλος αυτής της οικογένειας. Ευχαριστώ επίσης όλους τους ανθρώπους που γνώρισα την Μπολόνια. Μία υπέροχη πόλη που θα κουβαλάω πάντα μαζί μου.

Σας αποχαιρετώ με μία μεγάλη αγκαλιά.

Ευχαριστώ Μπολόνια. Σας ευχαριστώ για όλα».