Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για δύο κεντρικούς αμυντικούς, τον 24χρονο Μίκα Μάρμολ και τον 32χρονο Γκιγιέρμο Μαριπάν

Κινητικότητα υπάρχει στον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν μια ποιοτική ενίσχυση στα μετόπισθεν. Οι Πειραιώτες έχουν θέσει μεταξύ άλλων ως ξεκάθαρο στόχο την απόκτηση σέντερ μπακ. Ένας προορίζεται να πλαισιώσει τους Παναγιώτη Ρέτσο και Λορέντζο Πιρόλα, την ώρα που ο Ισίδωρος Κουτσίδης θα πάρει τη θέση του Καλογερόπουλου.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει κινητικότητα για δύο παίκτες, οι οποίοι αμφότεροι μένουν ελεύθεροι από τις ομάδες τους στο τέλος του Ιουνίου.

Η πρώτη περίπτωση αφορά τον Μίκα Μάρμολ, τον 24χρονο Ισπανό κεντρικό αμυντικό της Λας Πάλμας. Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, με τον παίκτη να μην ανανεώνει, κάτι που τον κάνει αυτομάτως «ελκυστικό» για τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, πριν αποχωρήσει για την Ανδόρρα το 2022.

Η δεύτερη περίπτωση είναι αυτή του Γκιγιέρμο Μαριπάν. Ο 32χρονος Χιλιανός στόπερ αποχωρεί σύντομα από την Τορίνο, καθώς το συμβόλαιό του εκπνέει επίσης στο τέλος του μήνα.

Ο Μαριπάν, για τον οποίο υπάρχει επίσης ενδιαφέρον, έρχεται από μια γεμάτη χρονιά με 29 συμμετοχές σε Serie A και στο Κύπελλο Ιταλίας, όπου μάλιστα σημείωσε και δύο γκολ, ενώ έχει παραστάσεις κι από άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μιας και στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα της Μονακό και της Αλαβές.

Μάθε όλα τα τελευταία μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού εδώ