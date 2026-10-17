Οι ενοχλήσεις στο γόνατο μπορεί να αφήσουν εκτός το μοναδικό «δεκάρι» του ΠΑΟΚ και αναγκάζουν τον Λίσι να αναθεωρήσει τις επιλογές του ενόψει του αγώνα με τον Ηρακλή.

Έναν επιπλέον σοβαρό «πονοκέφαλο» καλείται να διαχειριστεί ο Αλέσιο Λίσι ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Ηρακλή, καθώς ο Δημήτρης Πέλκας αισθάνεται ενοχλήσεις στο γόνατο και έμεινε εκτός από τη σημερινή προπόνηση.

Με τις πιθανότητες απουσίας του να είναι αυξημένες, ο Ιταλός τεχνικός κινδυνεύει να στερηθεί το μοναδικό καθαρόαιμο «δεκάρι» που διαθέτει στο ρόστερ του, σε ένα παιχνίδι που έχει λάβει ήδη χαρακτήρα «must win». Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων ποδοσφαιριστών αναγκάζουν τον Λίσι να ζυγίσει τις επιλογές του και να καταλήξει στην πλέον ενδεδειγμένη τακτική λύση.

Λύση η αλλαγή σχηματισμού σε 4-3-3

Το ρόστερ του Δικεφάλου σφύζει από παίκτες που αγωνίζονται στη θέση «οκτώ». Οι Ζαφείρης, Ούγκρεσιτς, Λουσέ και Καμαρά δίνουν τη δυνατότητα στον Λίσι να εγκαταλείψει το σχήμα με επιτελικό χαφ και να πάει σε ένα καθαρό 4-3-3, με έναν ανασταλτικό μέσο μπροστά από τα στόπερ και δύο εσωτερικούς χαφ.

Πρόκειται για έναν σχηματισμό που ο Ιταλός προπονητής έχει χρησιμοποιήσει κατά το παρελθόν στην Ισπανία, αλλά δεν τον έχει εφαρμόσει ακόμα στον ΠΑΟΚ.

Δίδυμο Εντιαγέ - Μπάνζα στη γραμμή κρούσης

Η συνύπαρξη των Εντιαγέ και Μπάνζα στο παιχνίδι με την Καλαμάτα έγινε υπό ειδικές συνθήκες, λόγω της αποβολής του Τσιφτσή και του εις βάρος του ΠΑΟΚ σκορ. Το γεγονός ότι ο Μπάνζα κινήθηκε στα αριστερά με τον Σενεγαλέζο στην κορυφή του 4-4-1 ήταν μάλλον συγκυριακό.

Ωστόσο, ένα σχήμα με τον Μπάνζα στην αιχμή του δόρατος και τον Εντιαγέ ως περιφερειακό ή δεύτερο επιθετικό μπορεί θεωρητικά να λειτουργήσει. Η ικανότητα του Εντιαγέ να παίζει με την πλάτη και να μοιράζει την μπάλα, του επιτρέπει να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις και έξω από την αντίπαλη περιοχή και μπορεί να δώσει μια επιπλέον επιλογή στον Ιταλό τεχνικό.

Η πεπατημένη με επιστράτευση «ψευτοδεκαριού»



Η τρίτη επιλογή είναι η τοποθέτηση ενός κεντρικού χαφ στον άξονα πίσω από τον φορ, διατηρώντας δύο μέσους πιο πίσω. Κάτι αντίστοιχο επιχειρήθηκε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του καλοκαιριού με τη Μπραν —με τον Καμαρά στην Τούμπα και τον Λουσέ στη Νορβηγία— χωρίς πάντως τα αποτελέσματα να δικαιώσουν την δοκιμή.

Σε ανάλογες καταστάσεις πέρυσι είχε επιστρατευτεί και ο Τάισον, αν και ο Λίσι για την ώρα δεν τον έχει αξιοποιήσει σε αυτόν τον ρόλο.

Όποια απόφαση κι αν λάβει ο Ιταλός, η ενδεχόμενη απουσία του Πέλκας αποτελεί σοβαρό πλήγμα σε ένα ντέρμπι με ιδιαίτερες απαιτήσεις, όπου το καλό αποτέλεσμα είναι για όλους μονόδρομος.

