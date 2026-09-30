Ο ΠΑΟΚ τα έδωσε όλα για να ανατρέψει την ήττα στην Θεσσαλονίκη από την Σπαρτάκ Μιγιάβα, αλλά παρά τις τεράστιες ευκαιρίες που έχασε έμεινε στο 1-1 και αποκλείστηκε από την συνέχεια της Ευρώπης.

Όνειρο ήταν και πάει. Ο ΠΑΟΚ που στο πρώτο ματς με την Σπαρτάκ Μιγιάβα βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 και δέχθηκε γκολ στις καθυστερήσεις, πήγε στην Σλοβακία, τα έδωσε όλα για τη νίκη, έχασε τεράστιες ευκαιρίες, αλλά το 1-1 τον άφησε εκτός συνέχειας του Europa Cup.

Καθολική υπεροχή και γκολ Σπαρτάκ από λάθος του ΠΑΟΚ

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο στο οποίο η ομάδα του Θανάση Πατρικίδη είχε την ολική υπεροχή μπαίνοντας πολύ δυνατά και μόλις στο 8' έφτασε μια ανάσα από το 0-1 με την Γκούνη.

Οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν την πίεσή τους, χωρίς όμως να δημιουργούν ευκαιρίες και στην πρώτη φάση της η Σπαρτάκ σκόραρε. Συγκεκριμένα στο 31' η Μόρις ανέτρεψε με κακή αμυντική προσπάθεια την Σεμάνοβα, δόθηκε πέναλτι και η Στάνοβιτς ευστόχησε για το 0-1 στο 33'. Τρία λεπτά αργότερα η Γκατσανίτσα δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε με το κεφάλι από καλή θέση με το 1-0 να μένει ως το τέλος του ημιχρόνου.

Ισοφάρισε γρήγορα έχασε μεγάλες ευκαιρίες αλλά αποκλείστηκε

Στο δεύτεροι ημίχρονο οι «ασπρόμαυρες» μπήκαν ακόμα πιο δυνατά και από ότι στο πρώτο. Πίεσαν τις αντιπάλους τους, μια πίεση που απέφερε καρπούς στο 59' όταν και η Αργυρίου με προβολή έκανε το 1-1 και έδωσε ελπίδες στην ομάδα της. Ο ΠΑΟΚ ήθελε ακόμα ένα γκολ για να στείλει το ματς στην παράταση, έχασε τεράστιες ευκαιρίες για να το πετύχει, αλλά το 1-1 έμεινε ως το τέλος με την Σπαρτάκ να παίρνει την πρόκριση.

Οι «ασπρόμαυρες» βρέθηκαν μια ανάσα από το 1-2 στο 49' με την Αργυρίου να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι, στο 61' όταν το σουτ της Μιχαήλ έδιωξαν πάνω στην γραμμή οι γηπεδούχες, ενώ στις καθυστερήσεις η Οπάλκοβα με σπουδαίες επεμβάσεις κράτησε το 1-1 και έδωσε την πρόκριση στην ομάδα της.