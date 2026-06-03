Στο Πήλιο και στο Πράβετς της Βουλγαρίας θα διεξαχθεί η καλοκαιρινή προετοιμασία της Καλαμάτας για τη νέα σεζόν.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα αγωνιστική περίοδο έχει ξεκινήσει στην Καλαμάτα, με το πλάνο για την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας να είναι ήδη έτοιμο. Η Μαύρη Θύελλα αναμένεται να πιάσει δουλειά και να ξεκινήσει τις προπονήσεις της στις 2-3 Ιουλίου.

Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα πραγματοποιηθεί εντός συνόρων και συγκεκριμένα στο γνώριμο για τις ελληνικές ομάδες περιβάλλον του Πηλίου. Στη συνέχεια, η αποστολή της ομάδας θα αναχωρήσει για το εξωτερικό και το Πράβετς της Βουλγαρίας, όπου θα ολοκληρώσει το βασικό στάδιο.

Το Pravets Sports Complex, που απέχει 40 λεπτά από τη Σόφια φημίζεται για τις εξαιρετικές ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις του. Μάλιστα, αποτελεί μια τοποθεσία που έχει επιλέξει αρκετές φορές στο παρελθόν και ο Άρης για τη δική του προετοιμασία.

Όσον αφορά τώρα το ζήτημα της στελέχωσης της ομάδας για τη Super League, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας της Καλαμάτας, η διοίκηση θα παραχωρήσει μια μεγάλη συνέντευξη Τύπου στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Εκεί θα γίνει η επίσημη παρουσίαση ολόκληρου του νέου τεχνικού τιμ της Μαύρης Θύελλας, που θα πλαισιώσει τους Παναγιώτη Χριστοφιλέα και Ντανιέλ Μπατίστα.

