Και με τη... βούλα τέλος ο Ουνάι Λόπεθ για τον Ολυμπιακό: Ανανέωσε για τρία χρόνια με τη Ράγιο
Στις 20 Μαϊου, το Gazzetta ήταν το πρώτο που σας αποκάλυψε για το έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ουνάι Λόπεθ, με τον ποδοσφαιριστή να φτάνει όντως μία... ανάσα από τον Πειραιά αλλά χωρίς να έχει happy end η υπόθεση.
Ο 30χρονος χαφ δέχθηκε αρκετή πίεση από τη Ράγιο Βαγιεκάνο και η τελευταία πρόταση της για ανανέωση, τον έκανε να αλλάξει στάση και τελευταία στιγμή, αποφάσισε να παραμείνει στην Ισπανία για τη φιναλίστ του Conference League.
Ο Ισπανός μέσος έβαλε την υπογραφή του σε νέο, τριετές συμβόλαιο και με ιδιαίτερα αυξημένες αποδοχές, βάζοντας τέλος στο «φλερτ» με τους Πειραιώτες.
OFICIAL | @unai10lopez será jugador del Rayo Vallecano hasta final de la temporada 2028-29.https://t.co/ZoNsCFwYus pic.twitter.com/OkwPWlMQST— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) June 10, 2026
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