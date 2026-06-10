Ο Λεβαδειακός βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο να διαφημίσει τα διαρκείας για τη νέα σεζόν και να καλέσει τον κόσμο να αγοράσει.

Ο Λεβαδειακός έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό της νέας σεζόν αλλά βρίσκεται εν αναμονή των εξελίξεων γύρω από τον Νίκο Παπαδόπουλο για να φανεί αν θα πορευτούν μαζί και τη νέα σεζόν ή όχι.

Η ομάδα της Λιβαδειάς έκανε μία εξαιρετική σεζόν, άγγιξε το όνειρο της Ευρώπης και με βάση αυτό, καλεί τον κόσμο να προμηθευτεί ένα εισιτήριο διαρκείας, επιλέγοντας έναν τρομερό τρόπο να το κάνει σε σχέση με τα... σουβλάκια της Λιβαδειάς.

Αναλυτικά αναφέρουν:

«Θέσαμε τον πήχη ψηλά… τώρα είναι η σειρά σου να γίνεις μέρος της προσπάθειας.

Τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026-2027 είναι εδώ!

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