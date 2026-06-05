Παπαδόπουλος: «Έρχεται για συζητήσεις με τον ΑΠΟΕΛ», γράφουν στην Κύπρο
Εδώ και εβδομάδες ο Λεβαδειακός βρίσκεται σε επαφές με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ώστε να καταφέρει να τον κρατήσει στη Βοιωτία παρά τον σκληρό ανταγωνισμό που υπήρχε, όμως σύμφωνα με όσα μεταφέρουν στην Κύπρο ο ΑΠΟΕΛ είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή ισχυρός υποψήφιος ώστε να συνεργαστεί με τον Μακεδόνα προπονητή.
Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το Νησί της Αφροδίτης ο Έλληνας τεχνικός αναμένεται να βρεθεί άμεσα στη Λευκωσία, ώστε να προχωρήσει τις επαφές του με τη διοίκηση του κλαμπ και να αντικαταστήσει τον Πάμπλο Γκαρσία στον «κιτρινομπλέ» πάγκο.
Βέβαια ο 54χρονος κόουτς δεν «παίζει» μόνος του, καθώς ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, Χάρης Φωτίου, έχει ήδη κάνει συνάντηση με ακόμα έναν υποψήφιο, τον Ισπανό Ρούμπεν Σέλες και μένει να δούμε ποί θα... κάτσει η μπίλια.
Θυμίζουμε πως το συμβόλαιο του Παπαδόπουλου με τον Λεβαδειακό εκπνέει έπειτα από μια κοινή διετία κατά την οποία ο Έλληνας κόουτς παρουσίασε μια ομάδα που έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο και φέτος έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου, ενώ τερμάτισε στην 6η θέση.
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