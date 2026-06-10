Μπενίτεθ: «Μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτοι, μας είπαν ''ξεχάστε το Europa League''»

Ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην πορεία του στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

Ο Ράφα Μπενίτεθ παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη στην ισπανική ιστοσελίδα «cadenaser» μιλώντας για μία πληθώρα θεμάτων μεταξύ των οποίων και τη θητεία του στον Παναθηναϊκο, για πρώτη φορά μετά την απόλυσή του.

Ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε πως ήταν περίεργη εξέλιξη η λύση της συνεργασίας τους, αφού έφερε το κλαμπ στην τέταρτη θέση, όντας η καλύτερη ομάδα του δευτέρου γύρου κατά τον ίδιο, όπως του ζήτησαν, ενώ είχε καλή πορεία στο Κύπελλο και στο Europa League, όμως αυτό τελικά δεν ήταν αρκετό.

Είπε ακόμη πως θα ήθελε να συνεχίσει την προπονητική αναλαμβάνοντας ένα ενδιαφέρον πρότζεκτ στην Ευρώπη ή κάποια εθνική ομάδα ενώ εργάζεται παράλληλα και στο τμήμα VAR της UEFA.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ

Η θητεία του στον Παναθηναϊκό φτάνει στο τέλος της:

«Ναι, είναι περίεργο. Τον Οκτώβριο, τρεις προπονητές είχαν ήδη εργαστεί εδώ, και εμείς ήμασταν οι τέταρτοι. Μας ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτοι, μας είπαν μάλιστα «ξεχάστε το Europa League». Στο τέλος, τερματίσαμε τέταρτοι, η καλύτερη επίδοσή μας στο Europa League εδώ και 16 χρόνια, φτάσαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου και ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο δεύτερο μισό της σεζόν. Ξαφνικά, φαίνεται ότι η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή. Έγιναν λίγο νευρικοί, και αυτό είναι όλο. Φύγαμε ικανοποιημένοι, αλλά και λίγο λυπημένοι γιατί είδαμε ότι ήταν ένα πρότζεκτ που μεγάλωνε».

Θέλεις να συνεχίσεις να είσαι προπονητής;

«Ναι, όταν δεν προπονείς, εξακολουθείς να δουλεύεις. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι στο τμήμα VAR της UEFA. Αλλά δεν είναι το ίδιο με το να είσαι στο γήπεδο και να προπονείς. Ήρθε η ώρα να ξεκουραστείς λίγο για να αναλάβεις ένα πιο ενδιαφέρον πρότζεκτ στην Ευρώπη ή με μια εθνική ομάδα».

Πώς βλέπεις την εθνική ομάδα της Ισπανίας;

«Είναι μια ομάδα που εμπνέει πολύ ενθουσιασμό, παίζει καλά και έχει καλούς παίκτες. Ο Λουίς ντε λα Φουέντε κάνει εκπληκτική δουλειά. Τον γνώρισα στον τελικό του Euro και μου φάνηκε προσγειωμένος άνθρωπος, κάποιος που ξέρει τι κάνει. Η Ισπανία έχει πολύ καλές πιθανότητες να πετύχει κάτι σημαντικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Euro 2024 στην Ισπανία:

«Ήμουν με τον Καπέλο και συζητούσαμε και οι δύο πώς η Ισπανία είχε αλλάξει από το να απλώς πασάρει την μπάλα. Επίσης, έκαναν αντεπιθέσεις, επιτιθέμενες από τα άκρα όταν ήταν απαραίτητο. Ο Λουίς εξήγησε ότι είχαν βρεθεί με παίκτες που είχαν μεγάλες δυνατότητες, ταχύτητα και την ικανότητα να αποσυντονίζουν τις άμυνες, και έπρεπε να το εκμεταλλευτούν. Μερικές φορές πρέπει να παίζεις με πλάγιους επιθετικούς, με αυτή την ικανότητα να αποσυντονίζεις τις άμυνες, και άλλες φορές πρέπει να παίζεις από το κέντρο. Το διαχειρίζεται πολύ καλά».

Είναι παρόμοιο με αυτό του Βιθέντε ντελ Μπόσκε;

«Μιλώντας με τον Φερνάντο Τόρες τις προάλλες, μου είπε ότι ο Λουίς Αραγονές είχε αλλάξει τη νοοτροπία. Ο Ντελ Μπόσκε ήταν πολύ έξυπνος. Διατήρησε το στυλ παιχνιδιού, την καλή σχέση και μια σπουδαία ομάδα με καλούς παίκτες και μια καλή ατμόσφαιρα. Και ο Λουίς κάνει κάτι παρόμοιο. Νομίζω ότι η Ισπανία έχει τόση ποιότητα και τόσες πολλές επιλογές που αυτό που κάνει είναι το έξυπνο πράγμα που πρέπει να κάνει. Είναι πολύ παρόμοιο γιατί έχεις παίκτες όπως ο Πέντρι ή ο Ινιέστα, και είναι παίκτες που καθορίζουν τον τρόπο που παίζεις».

Ο Ρόντρι και ο Λαμίν ανάμεσα στους καλύτερους στον κόσμο:

«Αυτοί που κατονομάσατε είναι προφανείς. Αλλά ο Ράγια ήταν στην ενδεκάδα του Champions League. Ο Φεράν τα πάει εκπληκτικά καλά με την εθνική ομάδα. Ο Φαμπιάν. Οποιοσδήποτε. Ο Γιορέντε, ο Κουμπάρσι... είναι καταξιωμένοι παίκτες με μεγάλο δυναμικό. Δεν θα τελειώναμε ποτέ αν τους κατονομάζαμε όλους».

Η έκπληξή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο:

«Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Αργεντινή, Βραζιλία... Μου άρεσε πολύ η Νορβηγία, αν και ίσως είναι λίγο αδύναμες. Το Μαρόκο επίσης, αλλά αν τις συγκρίνουμε με τις άλλες που έχουν εμπειρία, ποιότητα... είναι αλήθεια ότι αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τόσες πολλές ομάδες, η πρώτη φάση θα είναι σχετικά εύκολη για σχεδόν όλες τις μεγάλες ομάδες. Θα δούμε πώς θα διαχειριστούν τη ζέστη. Πάνω απ' όλα, η Βραζιλία έχει συνηθίσει να παίζει σε υψηλές θερμοκρασίες. Νομίζω ότι θα είναι ένα ενδιαφέρον Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω του γεγονότος ότι θα πρέπει να ταξιδέψουν πολύ και λόγω των θερμοκρασιών». Άνοιξε τον δρόμο για Ισπανούς προπονητές στην Πρέμιερ Λιγκ: «Θυμάμαι εκείνη την εποχή, ήταν πολύ δύσκολο. Δεν υπήρχαν Ισπανοί παίκτες που να προσαρμόζονταν καλά, ούτε και προπονητές. Το 2004, όταν φτάσαμε εκεί, φέραμε παίκτες: Χοσέμι, Αντόνιο Νούνιεθ, Τσάμπι Αλόνσο, Λουίς Γκαρθία, Μοριέντες, Τόρες. Μου άνοιξαν τις πόρτες. Υπέγραψα για πέντε χρόνια και ο πρόεδρός μου μου είπε: «Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε τρία χρόνια». Οι Ισπανοί προπονητές εδραιώνονται όχι μόνο εκεί. Το σύστημα ακαδημιών λειτουργεί καλά, αλλά ο χαρακτήρας μας σημαίνει ότι προσαρμοζόμαστε καλά οπουδήποτε».

Σας εξέπληξε η απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο;

«Μου λες; Υπάρχει κάτι που μας πληγώνει πραγματικά αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι προσδοκίες δημιουργούν άγχος και λίγη βιασύνη οδηγεί στη λήψη λανθασμένων αποφάσεων. Μόνο ο χρόνος θα δείξει αν ήταν το σωστό. Όταν φεύγεις από ένα μέρος και τα έχεις πάει καλά, ο επόμενος βρίσκει τα πράγματα ήδη στη θέση τους και απλώς πρέπει να τα συνεχίσει και να αλλάξει μερικά πράγματα. Ο Τσάμπι έκανε φανταστική δουλειά στη Γερμανία και, όπως όλοι οι προπονητές, χρειαζόμαστε χρόνο. Όταν κάνεις τα πράγματα καλά, αν σου δοθεί χρόνος, τελικά καρπώνεσαι τους καρπούς.»

Η στάση του συλλόγου σχετικά με τη σύγκρουση μεταξύ Βινίσιους και Τσάμπι:

«Ο κόσμος δίνει μεγάλη αξία στον παίκτη, επειδή είναι αυτός που κάνει τη διαφορά στο γήπεδο, αλλά ο ρόλος του προπονητή γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός και του δίνουμε όλο και λιγότερη αναγνώριση. Ο προπονητής διαχειρίζεται τώρα μια ομάδα παικτών και το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του συλλόγου είναι ότι ο προπονητής είναι ικανός να διαχειριστεί καλά αυτήν την ομάδα. Αν δεν υποστηρίξουμε τον προπονητή, θα τον κατηγορήσουμε, αλλά αλλάζεις τον οδηγό του αυτοκινήτου, αλλά το αυτοκίνητο παραμένει το ίδιο».

Ασέβεια ή απλώς ένα έντονο ξέσπασμα από τον Βινίσιους:

«Σε φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση με όλους. Πρέπει πάντα να υποστηρίζεις τον προπονητή, ακόμα κι αν αργότερα συναντηθείς μαζί του και του πεις πώς να το χειριστεί, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει πάντα να υποστηρίζεις τον προπονητή, ώστε να διατηρήσεις την πειθαρχία της ομάδας. Διαφορετικά, είσαι τελειωμένος».

Σας εκπλήσσει η άφιξη του Μουρίνιο;

«Όχι, επειδή έγινε πολλή συζήτηση γι' αυτό. Δεν έχω ιδιαίτερη συμπάθεια για τον Μουρίνιο, αλλά είναι ένας έμπειρος προπονητής που ξέρει τι θέλει. Ο χρόνος θα δείξει αν είναι καλός για τη Ρεάλ Μαδρίτης ή όχι».

Η ηλικία των προπονητών:

«Ο Μανού, ο Φλικ είναι περίπου 61 ετών, ο Πελεγκρίνι, να τος. Ο Γκασπερίνι, ο Ντε λα Φουέντε, ο Αντσελότι, ο Μεντιλιμπάρ... Όταν ήμουν σε αυτή τη μάχη για τις τρεις, τέσσερις ή πέντε πρώτες θέσεις, αυτές οι ομάδες συνήθως είχαν έμπειρους προπονητές, αυτούς που διαχειρίζονται τις ομάδες και κερδίζουν τίτλους. Μετά, από την 15η έως την 17η θέση, αυτούς που ψυχαγωγούν, που διασκεδάζουν... αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ της δέκατης και της δωδέκατης θέσης. Και μετά υπάρχει ο υποβιβασμός, όπου υποφέρεις και υπομένεις. Υπάρχουν πολλοί έμπειροι προπονητές που καταφέρνουν να παλεύουν για τίτλους. Πρέπει να περιβάλλεις τον εαυτό σου με ανθρώπους που κάνουν πράγματα που εσύ δεν κάνεις πια».

Θα επέστρεφα στη Ρεάλ Μαδρίτης;

Λέτε ήδη ότι ο Μουρίνιο φεύγει; Το καλό με το να έχεις βρεθεί σε διάφορα μέρη —ήμουν στη Ρεάλ Μαδρίτης από την ηλικία των δεκατριών— είναι ότι τα γνωρίζεις καλύτερα, γνωρίζεις τις αδυναμίες κάθε ομάδας και αυτό σου δίνει ένα πλεονέκτημα. Είμαι πάντα ανοιχτός στο να επιστρέψω στις ομάδες στις οποίες έχω συμμετάσχει για να συνεισφέρω αυτή την εμπειρία. Από την άλλη πλευρά, τα projects δεν είναι τα ίδια όπως σου παρουσιάζονται όταν φτάνεις για πρώτη φορά. Είναι διαφορετικά όταν συμμετέχεις πραγματικά.

Η προσφορά της Ρεάλ Μαδρίτης για τον Χουλιάν Άλβαρεζ:

«Το πρώτο πράγμα είναι ότι ήταν έκπληξη, δεν το περίμενα. Είναι αναμφίβολα ένας σπουδαίος παίκτης, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν ορίζεις εσύ την τιμή, η αγορά. Υπογράψαμε τον Τόρες για 20 εκατομμύρια λίρες, και το να μιλάμε τώρα για 150 εκατομμύρια μπορεί να φαίνεται ακριβό, αλλά οι τιμές της αγοράς... Ένας σέντερ επιθετικός που σκοράρει γκολ, που αποδίδει όπως ο Χουλιάν, σχεδόν σταθερά. Μπορεί να αξίζει τόσο πολύ. Νομίζω ότι είναι πολλά, αλλά είναι ένας φανταστικός παίκτης και, αν αποδώσει στο επίπεδο που παίζει αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε εύκολα να αξίζει τον κόπο». Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ΗΠΑ · ΜΕΞΙΚΟ · ΚΑΝΑΔΑΣ



Για την ομάδα του, Χάαλαντ ή Χουλιάν:

"Πρέπει να αναλύσετε τα προφίλ των παικτών με βάση την ομάδα σας. Αν έχετε δύο γρήγορους ακραίους που κάνουν σέντρες, ο Χάαλαντ θα είναι καλύτερος στον αέρα από τον Χουλιάν. Για τη Ρεάλ Μαδρίτης, πρέπει να ρωτήσετε τον Μουρίνιο."

Ιραόλα προς Λίβερπουλ:

"Αρτέτα, Γκουαρδιόλα, Ουνάι, Ρομπέρτο ​​Μαρτίνεθ... το ισπανικό επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Ελπίζω να τα πάει καλά, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη για τη Λίβερπουλ και θέλω πάντα να τα πάει καλά."