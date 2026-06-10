Το όνομα του Ματέο Κανσιλιέρι επιστρέφει στο προσκήνιο του Ολυμπιακού και μάλιστα δυναμικά σύμφωνα με τους Ιταλούς.

Ο Ολυμπιακός κινείται δυναμικά σε όλα τα μέτωπα για να ενισχύσει το ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν. Πέρα από τον Γιόελ Ρόκα, οι Πειραιώτες κοιτούν και άλλες περιπτώσεις για τα άκρα της επίθεσης, με τον Ματέο Κανσιλιέρι να εμφανίζεται στο ξανά στο προσκήνιο μετά το περσινό καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο 24χρονος εξτρέμ είναι ψηλά στη λίστα των «ερυθρολεύκων» καθώς το συμβόλαιο του εκπνέει το επόμενο καλοκαίρι και ο ιταλικός σύλλογος θέλει να τον πουλήσει ώστε να γεμίσει τα ταμεία του.

Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι έχει μπει πιο δυνατά από όλους τους μνηστήρες μέχρι στιγμής, με τον ίδιο να είναι θετικός σε προτάσεις εκτός Ιταλίας. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Ρόμα και ανάγκασε την Ελλάδας Βερόνα να δαπανήσει 4 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει σε ηλικία 19 ετών.

Μετά από έναν χρόνο, η Λάτσιο έδωσε τα... διπλά για να τον πάρει (8,5 εκατ. ευρώ), με τον ίδιο να πραγματοποιεί δύο εξαιρετικούς δανεισμούς σε Έμπολι (36 συμμ., 4 γκολ, 3 ασίστ) και Πάρμα (27 συμμ., 3 γκολ) ενώ πέρσι με τους «λατσιάλι» μέτρησε τρία τέρματα και δύο ασίστ σε 30 παιχνίδια.