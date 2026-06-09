«Φουντώνει» το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον 21χρονο εξτρέμ της Τζιρόνα, Γιόελ Ρόκα για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε στους Galacticos για την περίπτωση του Γιόελ Ρόκα, ο οποίος βρίσκεται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό ώστε να ενισχύσει τη μεσοεπιθετική του γραμμή.

Φαίνεται ότι οι Πειραιώτες όχι μόνο έχουν τσεκάρει τον 21χρονο εξτρέμ αλλά έχουν μπει δυνατά στην διεκδίκηση για την απόκτηση του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή από την υποβιβασμένη Τζιρόνα.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που γνωρίζει πολύ καλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και έχει ανάψει το πράσινο...φως για την απόκτηση του. Τη σεζόν ολοκληρώθηκε, ο Ισπανός ποδοσφαιριστής μέτρησε 33 παιχνίδια με τη φανέλα της Τζιρόνα έχοντας τρία γκολ και μία ασίστ ως απολογισμό ενώ είναι ενεργό μέλος της Κ21 των «Ρόχας».

Από εκεί και πέρα, όλα δείχνουν ότι ο Ντάνι Γκαρθία θα παραμείνει στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ και τη νέα σεζόν με αποτέλεσμα οι Πειραιώτες να βρίσκονται στην αγορά για την απόκτηση άλλων δύο χαφ.