Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός

Η Λεωφόρος δεν ακολούθησε την ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Τη δημιούργησε. Με αυτή τη φράση ξεκίνησε το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του Σταύρου Θεοδωράκη για τη Λεωφόρο. Και ξαφνικά, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μια ολόκληρη ζωή άρχισε να ξετυλίγεται μπροστά μας.

Γράφει ο: Δημήτρης Τζιώτης

Η τηλεόραση απέκτησε ξανά αξία. Ήταν σαν να γύρισε ο χρόνος πίσω. Σαν να έβλεπα ξανά τον Φρέντυ Γερμανό. Σαν να περνούσαμε πάλι με τον πατέρα μου έξω από το σπίτι του για να τον πάρουμε μαζί και να πάμε στο γήπεδο να δούμε τον αγώνα.

Αν έχεις δει τον θάνατο στα μάτια, η ζωή γίνεται διαφορετική. Το φως αποκτά άλλη καθαρότητα. Ο ήλιος κάνει τα πάντα διάφανα. Σαν μια ξαφνική επιφοίτηση διαύγεια.

Εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι η φράση με την οποία ξεκινούσε η εκπομπή δεν ήταν υπερβολή.

Ήταν η αλήθεια. Η Λεωφόρος ήταν το σπίτι μου. Όταν λέμε σπίτι, εννοούμε σπίτι.

Εκεί μου έδωσε για πρώτη φορά ο Δομάζος να κλωτσήσω μια μπάλα. Θυμάμαι ακόμη τη στιγμή. Φώναξε τον Μίμη Μπακούρο να φέρνει την καινούργια, τη λευκή μπάλα που είχε έρθει από την Αγγλία. Το να σου μαθαίνει τότε ο Δομάζος μπάλα ήταν σαν να σε φιλάει η Λάσκαρη.

Εκεί μεγαλώσαμε πολλοί από εμάς. Εκεί μάθαμε τι σημαίνει Παναθηναϊκός. Εκεί μάθαμε τι σημαίνει οικογένεια. Οι Κυριακές δεν ήταν μόνο οι αγώνες. Ήταν οι άνθρωποι. Οι ιστορίες. Οι φωνές. Οι συζητήσεις πριν και μετά το παιχνίδι. Ήταν μια κοινότητα που συναντιόταν κάθε εβδομάδα στον ίδιο τόπο, κάτω από τα ίδια δέντρα, στις ίδιες κερκίδες, γύρω από τα ίδια όνειρα.

Τελικά είχε δίκιο σε όλα ο Δομάζος. Ακόμα και αν διαφωνείς, με την όποια διοίκηση, σε κάθε αγώνα πρέπει να είσαι εκεί. Η ομάδα είναι οικογένεια. Όπως το κυριακάτικο τραπέζι. Είναι μέρος της ζωής σου.

Ένα γήπεδο με νόημα

Η Λεωφόρος δεν είναι απλώς ένα γήπεδο. Είναι ένας τόπος μνήμης. Ναός θα έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Και η μνήμη κατοικεί στους τόπους. Η Λεωφόρος είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού. Το παλαιότερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της χώρας. Ο τόπος όπου γράφτηκαν ορισμένες από τις σημαντικότερες σελίδες της αθλητικής μας ιστορίας. Ο τόπος όπου η Ελλάδα γνώρισε την Ευρώπη πριν ακόμη γνωρίσει την Ευρώπη. Ο τόπος όπου γενιές Ελλήνων έζησαν τις μεγαλύτερες συγκινήσεις του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο τόπος όπου χτυπά επί έναν αιώνα η καρδιά του ελληνικού αθλητισμού.

Το σύνθημα Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός δεν γεννήθηκε τυχαία. Για τους περισσότερους Έλληνες η Ευρώπη δεν εμφανίστηκε πρώτη φορά μέσα από διεθνείς συνθήκες, συμβούλια κορυφής ή κοινοτικά προγράμματα. Εμφανίστηκε στις ευρωπαϊκές νύχτες του Παναθηναϊκού. Μέσα από τη Λεωφόρο. Μέσα από την αίσθηση ότι μια μικρή χώρα στην άκρη της ηπείρου μπορούσε να κοιτάξει στα μάτια τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης.

Η Λεωφόρος υπήρξε το πρώτο παράθυρο εκατομμυρίων Ελλήνων προς την Ευρώπη. Πολύ πριν η Ελλάδα γίνει μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Αυτό το σύνθημα δεν ήταν ποτέ μόνο ποδοσφαιρικό. Ήταν μια περιγραφή μιας εποχής. Η περιγραφή ενός ονείρου. Μιας χώρας που αναζητούσε τη θέση της στον κόσμο. Λεωφόρος. Δεν είναι τυχαίο ούτε το όνομά της. Από το λέως και το φέρω. Ο δρόμος που φέρει τον λαό.

Για περισσότερο από έναν αιώνα η Λεωφόρος έφερε τον λαό του Παναθηναϊκού μέσα στην ιστορία. Έφερε τις χαρές του. Τις λύπες του. Τις νίκες του. Τις ήττες του. Έφερε σε ένα κοινό σπίτι τους πατεράδες και τους γιους. Τους παππούδες και τα εγγόνια. Έφερε γενιές ανθρώπων που μπορεί να μην γνωρίστηκαν ποτέ με το όνομά τους, αλλά μοιράστηκαν τις ίδιες αναμνήσεις.

Ανεκτίμητο περουσιακό στοιχείο

Σήμερα πολλοί μιλούν για τη Λεωφόρο σαν να είναι ένα οικόπεδο. Σαν μια παλιά εγκατάσταση που ολοκλήρωσε τον κύκλο της. Όμως η Λεωφόρος δεν είναι ένα ακίνητο.

Είναι ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της σύγχρονης Αθήνας.

Η αποστολή της δεν έχει ολοκληρωθεί. Ακόμη και σήμερα αποτελεί το πιο ζωντανό αθλητικό κύτταρο στο κέντρο της πόλης. Χιλιάδες άνθρωποι αθλούνται καθημερινά στους χώρους της. Χιλιάδες παιδιά συνεχίζουν να συναντούν τον αθλητισμό εκεί όπου τον συνάντησαν οι προηγούμενες γενιές.

Η Λεωφόρος δεν πρέπει να κατεδαφιστεί. Πρέπει να συντηρηθεί. Πρέπει να αναδειχθεί.

Καθήκον μας είναι να παραμείνει ζωντανή. Το γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» μπορεί να παραμείνει στη θέση του. Να ανοίξει στους πολίτες. Να γίνει το Πάρκο της Παναθηναϊκής Ιστορίας. Ένας χώρος αθλητισμού, πολιτισμού και μνήμης. Ένας χώρος ανοιχτός σε όλους τους Αθηναίους. Ένας χώρος όπου τα παιδιά θα συνεχίσουν να αθλούνται εκεί όπου αθλήθηκαν οι προηγούμενες γενιές. Ένας χώρος όπου η ιστορία του συλλόγου θα παρουσιάζεται με τρόπο αντάξιο της σημασίας της. Ένας χώρος όπου η μνήμη θα συνεχίσει να παράγει ζωή.

Η Λεωφόρος δεν είναι βάρος για την Αθήνα. Είναι πλούτος. Πολιτιστικός. Κοινωνικός. Αθλητικός. Εκπαιδευτικός. Ένα ανεκτίμητο περιουσιακό στοιχείο για τον Δήμο Αθηναίων.

Ο Δήμος μπορεί να τη φροντίζει όπως φροντίζει κάθε σημαντικό μνημείο της πόλης. Όχι ως ένα παλιό γήπεδο. Αλλά ως ένα μνημείο της σύγχρονης αθλητικής ιστορίας. Ως ένα ζωντανό κομμάτι της Αθήνας που εξακολουθεί να υπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε.

Ένα όνομα που μας ενώνει

Το συμπέρασμα της εκπομπής για το μέλλον διατυπώθηκε από τον Γιάννη Βαρδινογιάννη με μία φράση: «Στον Βοτανικό πρέπει να πάμε όλοι ενωμένοι.»

Στον Βοτανικό πρέπει πράγματι να πάμε όλοι μαζί. Όπως και όλοι μαζί να σώσουμε τη Λεωφόρο.

Το νέο γήπεδο μπορεί να ανοίξει έναν νέο κύκλο στην ιστορία του συλλόγου. Μπορεί να γίνει η νέα έδρα των νέων ευρωπαϊκών ονείρων του. Μπορεί να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στον επόμενο αιώνα της ιστορίας του.

Όμως δεν μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε γήπεδο. Οφείλει να αποκτήσει ταυτότητα. Οφείλει να συνδεθεί με το βαθύτερο συμβολικό φορτίο του συλλόγου. Με εκείνο που ενώνει όλες τις γενιές των Παναθηναϊκών. Με εκείνο που άλλαξε για πάντα την ιστορία του. Με ένα σύμβολο που εξακολουθεί να συγκινεί ανθρώπους που γεννήθηκαν δεκαετίες αργότερα. Τα μεγάλα γήπεδα χτίζονται από τσιμέντο. Οι μεγάλοι τόποι χτίζονται με σύμβολα.

Ανάμεσα στη Λεωφόρο και στον Βοτανικό βρίσκεται η Ιερά Οδός. Ο αρχαιότερος δρόμος της Ευρώπης. Ο δρόμος της μετάβασης. Ο δρόμος της αναγέννησης. Ο δρόμος που μπορεί να γίνει η νέα Πράσινη Λεωφόρος. Η νέα λεωφόρος προς την Ευρώπη. Η νέα λεωφόρος προς τον επόμενο αιώνα του Παναθηναϊκού.

Όπως η παλιά Λεωφόρος έφερε τον λαό του Παναθηναϊκού μέσα από έναν αιώνα ιστορίας, έτσι και η Ιερά Οδός μπορεί να μεταφέρει τις αξίες, τη μνήμη και τα όνειρά του στον επόμενο αιώνα.

Η Λεωφόρος μπορεί να παραμείνει η κιβωτός της μνήμης. Ο Βοτανικός μπορεί να γίνει το σύμβολο του μέλλοντος. Η Ιερά Οδός μπορεί να ενώσει τους δύο τόπους. Γιατί η Λεωφόρος δεν ακολούθησε την ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Τη δημιούργησε.

Ο Δημήτρης Τζιώτης www.dimitristziotis.org είναι Σύμβουλος Στρατηγικής και συγγραφέας . Στον τομέα του αθλητισμού έχει σχεδιάσει τη στρατηγική για τη διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, την Πολιτιστική Ολυμπιάδα, την Ολυμπιακή Εκεχειρία, τη Super League και τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία. Το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ολυμπιακοί Αγώνες: Η αληθινή ιστορία», δημοσιεύεται με ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο από την ιστοσελίδα epoliteia.gr του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. https://www.epoliteia.gr/e-books/2026/02/05/olympiakoi-agwnes-h-alhthinh-istoria-d-tziwths/