Ο Παναθηναϊκός με κόστος έπραξε το σωστό στο ποδοσφαιρικό τηλεοπτικό πεδίο...

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την στάση του Παναθηναϊκού σε ένα σημαντικό κομμάτι του ανταγωνισμού.

Διαχρονικά, σε κάθε συζήτηση που αφορούσε το τηλεοπτικό πεδίο, ο Παναθηναϊκός ήταν και είναι η μοναδική ομάδα που αρκετές φορές έβαλε το «εμείς» πάνω από το «εγώ». Λόγω της προσωπικότητας του μεγαλομετόχου του, το Τριφύλλι πρωτοστάτησε και μία και δυο και τρεις φορές σε συζητήσεις που αφορούσαν την κεντρική διαχείριση και το πως οι μεγάλοι θα βοηθούσαν ουσιαστικά τους μικρότερους να δυναμώσουν, να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, αυτόφωτοι, έτσι ώστε να περάσουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας διαφόρων ειδών εξαρτήσεις. Για το καλό και την βελτίωση του προϊόντος. Τις περισσότερες φορές έπεφτε πάνω σε νοοτροπίες διαφορετικές. Στα λόγια είναι εύκολο να νοιάζεσαι για το γενικότερο καλό. Το δύσκολο είναι στις πράξεις.

Στο σήμερα, η δυναμική είσοδος της Percapita όπου σε πρώτο στάδιο απέκτησε τα δικαιώματα των περισσοτέρων συλλόγων της Super League και σε δεύτερο στάδιο, θα φτιάξει την δική της τηλεοπτική πλατφόρμα, οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε αυτό που αποκάλυψε το Gazzetta το βράδυ του Σαββάτου και έγινε talk of the town τις τελευταίες ημέρες. Πλατφόρμα με την υπογραφή του Γιάννη Αλαφούζου, η οποία για αρχή θα έχει τον Παναθηναϊκό, τον Ηρακλή, το Κύπελλο Ελλάδος και φιλοδοξεί του χρόνου να φέρει κοντά του είτε την ΑΕΚ, είτε τον ΠΑΟΚ είτε και τους δύο μαζί. Σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσουμε το εξής: Καμία ομάδα πλέον δεν μπορεί να διαπραγματευθεί απευθείας με την Cosmote ή την NOVA. Η τελευταία που το έκανε ήταν πέρσι ο Παναθηναϊκός. Τα δεδομένα, όμως, άλλαξαν με την έλευση της κίνησης των κυρίων Βαρδινογιάννη, Μαρινάκη, Κυριακού και Σόλακ και το... άδειασμα του γηπέδου από τα δύο συνδρομητικά.

Επί της ουσίας η κίνηση αυτή του Αλαφούζου δημιουργεί ένα αντίβαρο στην Percapita, ένα αντίπαλο δέος και βάζει τον Παναθηναϊκό στον ρόλο του πρωταγωνιστή στο ποδοσφαιρικό τηλεοπτικό κομμάτι. Μία κίνηση που μόνο εύκολη υπόθεση δεν ήταν. Καμία ποδοσφαιρική εταιρία δεν θέλει να βάλει σε κίνδυνο το μεγαλύτερο σταθερό εσοδό της, αυτό του τηλεοπτικού συμβολαίου, το οποίο για τους «πράσινους» σημαίνει 10 εκατομμύρια ευρώ. Το «PAOTV» που θα είναι η γωνιά του συλλόγου στην πλατφόρμα μπορεί να φέρει τα διπλάσια, τα ίδια ή και τα μισά. Εγγυημένο, όμως, έσοδο δεν μπορεί να είναι. Τουλάχιστον στη πρώτη του σεζόν. Ο χρόνος θα δείξει.

Ο Παναθηναϊκός, όμως, τόσο επειδή δεν ήθελε να έχει συνεργασία με εταιρία συμφερόντων-και-Μαρινάκη(απολύτως φυσιολογικά) όσο και επειδή θεωρούσε(επίσης απολύτως φυσιολογικά) πως δεν γίνεται η εμπορική του απόσταση από τον Ολυμπιακό να εκτιμάται στα 6.2 εκατομμύρια ευρώ(16.2 οι «ερυθρόλευκοι», 10 οι «πράσινοι» από την Cosmote) οδηγήθηκε στον δρόμο της τηλεοπτικής ανεξαρτησίας που ευελπιστεί να ξημερώσει μία διαφορετική ημέρα στον τηλεοπτικό χάρτη του ελληνικού ποδοσφαίρου.Τα δικαιώματα και κυρίως η προσφορά για το Κύπελλο Ελλάδος δείχνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως το θέμα δεν έχει να κάνει μόνο με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι το «PAOTV» προ πενταετίας, είναι μία στρατηγική κίνηση που αφορά τον ποδοσφαιρικό αλλά και το επιχειρηματικό τομέα...