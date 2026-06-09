Ο Λεβαδειακός δέχθηκε μία σημαντική προσφορά για τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα από ομάδα από το εξωτερικό, όμως άναψε το... κόκκινο φως.

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πριν καλά καλά μπει το φετινό καλοκαίρι. Πέρα από το εγχώριο ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, υπάρχουν και αρκετές ξένες ομάδες που ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του.

Μερικές εξ' αυτών παράτησαν νωρίς την περίπτωσή του, όταν είδα τις πρώτες προτάσεις που έκαναν να απορρίπτονται χωρίς πολλά πολλά, άλλες που έχουν πιο δυνατά πορτοφόλια συνεχίζουν να παλεύουν την περίπτωσή του.

Μία απ' αυτές είναι και η Βικτόρια Πλζεν από την Τσεχία, η οποία κατέθεσα πρόταση ύψους 2,8 εκατ. ευρώ στην ομάδα της Βοιωτίας, τη μεγαλύτερη που έχει δεχθεί μέχρι σήμερα, όμως δεν μπόρεσε να αποσπάσει το «ναι».

Είναι πιθανό αυτή να μην ήταν η τελική τους πρόταση, ωστόσο δεν θα είναι εύκολο να πείσουν τον Λεβαδειακό να πουλήσει τόσο το νωρίς το ίσως σημαντικότερο περιουσιακό του στοιχείο.