Ο Ζότα Σίλβα έσπευσε να αγκαλιάσει και να συγχαρεί τον Κωνσταντή Τζολάκη στην προπόνηση της Δευτέρας και υπήρχε λόγος για αυτό. ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Ο Ζότα Σίλβα είναι ένας επιθετικογενής παίκτης που έχει ήδη ξεχωρίσει για τα καλά στην προετοιμασία της ομάδας του Ολυμπιακού και από μεριάς δημιουργίας αλλά και σε επίπεδο σκοραρίσματος. Ωστόσο στην πρωινή προπόνηση της Δευτέρας βρήκε απέναντί του έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο.

Αυτός δεν ήταν άλλος από τον Κωνσταντή Τζολάκη. Ο Χανιώτης γκολκίπερ στον σταμάτησε εντυπωσιακά. Είχε σε 2 τελικές του Ζότα δύο πολύ καλές επεμβάσεις.

Κατόπιν τούτου ο Ζότα πήγε προς το μέρος του. Τον αγκάλιασε και τον συνεχάρη για τις 2 αυτές αποκρούσεις του αλλά και για την κλάση του και την ποιότητά του. Κάτι που σίγουρα δεν βλέπει κανείς κάθε μέρα σε μία προπόνηση με πρωταγωνιστές παίκτες που έχουν πίσω τους μία καλή ποδοσφαιρική διαδρομή όπως ο Ζότα.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!