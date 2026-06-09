Αποκάλυψη Νικολακόπουλου στους Galacticos: Αποσύρεται ο Ολυμπιακός για τον Γιαννούλη!
Τεράστια ανατροπή στο θέμα του Δημήτρη Γιαννούλη! Ο Κώστας Νικολακόπουλος αποκάλυψε στους Galacticos ότι ο Ολυμπιακός αποσύρεται από το θέμα της απόκτησης του 30χρονου ακραίου μπακ, παρότι μέχρι πριν λίγες, όλα έδειχναν ότι όλα οδεύουν προς το deal..
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ο ποδοσφαιριστής ζήτησε παραπάνω χρόνο από τους Πειραιώτες, οι οποίοι ήταν εντάξει και με τις δύο πλευρές της μεταγραφής ενώ αναμένεται να υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση.
Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ έκανε τη... ρελάνς για την απόκτησή του, ανεβάζοντας την προσφορά προς την Άουγκσμπουργκ ενώ χθες οι «ερυθρόλευκοι» έδειχναν να είναι στην pole position για την απόκτηση του.
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