Αποκάλυψη Νικολακόπουλου στους Galacticos: Αποσύρεται ο Ολυμπιακός για τον Γιαννούλη!

Αποκάλυψη από τον Κώστα Νικολακόπουλο στους Galacticos για τον Δημήτρη Γιαννούλη καθώς ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός αποσύρεται από την υπόθεση της απόκτησης του.

Τεράστια ανατροπή στο θέμα του Δημήτρη Γιαννούλη! Ο Κώστας Νικολακόπουλος αποκάλυψε στους Galacticos ότι ο Ολυμπιακός αποσύρεται από το θέμα της απόκτησης του 30χρονου ακραίου μπακ, παρότι μέχρι πριν λίγες, όλα έδειχναν ότι όλα οδεύουν προς το deal..

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ο ποδοσφαιριστής ζήτησε παραπάνω χρόνο από τους Πειραιώτες, οι οποίοι ήταν εντάξει και με τις δύο πλευρές της μεταγραφής ενώ αναμένεται να υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση.

Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ έκανε τη... ρελάνς για την απόκτησή του, ανεβάζοντας την προσφορά προς την Άουγκσμπουργκ ενώ χθες οι «ερυθρόλευκοι» έδειχναν να είναι στην pole position για την απόκτηση του.