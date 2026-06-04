Ο Μίλιγια Ζίζιτς και ο Νεμάνια Ρνιτς θα ενταχθούν στο τιμ του Μάρκο Νίκολιτς καθώς έχουν έρθει σε συμφωνία με την ΑΕΚ σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν στο εξωτερικό.

Η ΑΕΚ δεν κάνει μεταγραφές μόνο για την ενίσχυση του ρόστερ αλλά και για την αναβάθμιση του τιμ του Μάρκο Νίκολιτς καθώς σύμφωνα με το «Sportklub», οι Μίλιγια Ζίζιτς και Νεμάνια Ρνιτς θα ενταχθούν στο σταφ της Ένωσης.

Αμφότεροι έχουν έρθει σε συμφωνία με την ελληνική ομάδα αλλά και τον Σέρβο προπονητή και αναμένεται να προστεθούν στο τιμ μαζί με τους βοηθούς του Νίκολιτς, Ράντοβαν Σμιλιάνιτς και Γκόραν Μπασάριτς.

Ο Μίλιγια Ζίζιτς είχε υπάρξει και πρώτος προπονητής σε RFK Grafičar, Metalac και Rad ωστόσο πλέον έχει επιστρέψει στη θέση του βοηθού προπονητή ενώ ο Νεμάνια Ρνιτς έκανε εξαιρετική δουλειά στη Βόλφσμπεργκερ της Αυστρίας ως βοηθός και παράλληλα έχει κάνει μία πολλή καλή πορεία ως ποδοσφαιριστής της Παρτιζάν και της Εθνικής Σερβίας.