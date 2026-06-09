Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Τα οικονομικά δεδομένα για Μαφέο και Τσάπρα»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε στους Galacticos για τις λεπτομέρειες της επερχόμενης μεταγραφής του Πάμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό αλλά και της πρότασης για τον Τσάπρα.

Με φόντο την απόσυρση του Ολυμπιακού από την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos, ο Ολυμπιακός κινείται ταυτόχρονα σε όλα τα μέτωπα και θέλει σύντομα να κλείσει το κενό στο δεξί άκρο της άμυνας.

Όπως τόνισε ο ρεπόρτερ των «ερυθρολεύκων», ο Πάμπλο Μαφέο θεωρείται τελειωμένη περίπτωση, με τον ποδοσφαιριστή να έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας ενώ η Μαγιόρκα θα καρπωθεί το ποσό των 2,7 εκατ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα, στο προσκήνιο υπάρχει και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας του Λεβαδειακού, με τον Ολυμπιακό να έχει καταθέσει πρόταση ύψους τριών εκατ. ευρώ συν ποσοστό μεταπώλησης, περιμένοντας την απάντηση από την πλευρά των Βοιωτών.