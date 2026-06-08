Ο Χρήστος Κόντης επιθυμεί την προσθήκη του Χριστού Σιέλη στον ΟΦΗ, όμως προτεραιότητα του Κύπριου είναι το εξωτερικό, όπου ψάχνει συμβόλαιο με περίπου διπλάσιες απολαβές από όσες είχε στον Παναιτωλικό.

Ο ΟΦΗ μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής σεζόν της κατάκτησης του δεύτερου Κυπέλλου Ελλάδας στην ιστορία του καλείται να φτιάξει ακόμα πιο ανταγωνιστική ομάδα για την πρόκληση της παρθενικής συμμετοχής σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ήδη η ομάδα κατάφερε να «δέσει» τον Ταξιάρχη Φούντα, ενώ θυμίζουμε πως παίκτης των Κρητικών πρέπει να θεωρείται και ο «κλεισμένος» Ανδρέας Μπουχαλάκη, του οποίου η ανακοίνωση είναι καθαρά τυπικό ζήτημα.

Εκτός του Κρητικού χαφ ο Χρήστος Κόντης έχει ζητήσει ακόμα έναν παίκτη του Παναιτωλικού. Ο λόγος για τον Χρίστο Σιέλη, τον οποίο γνωρίζει άριστα ο προπονητής των Κυπελλούχων από την κοινή τους πορεία στον Βόλο.

Από πλευράς Ομίλου μπήκαν σε διαδικασία συζητήσεων για την απόκτηση του διεθνή Κύπριου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος όπως προκύπτει τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει ως προτεραιότητα να φύγει από την Ελλάδα μετά από μια τετραετία.

Μάλιστα, κατά μια πηγή οι απαιτήσεις του 26χρονου σέντερ μπακ είναι περίπου διπλάσιες αποδοχές από όσα προέβλεπε το συμβόλαιο του με τον Παναιτωλικό, καθώς οι απαιτήσεις του κυμαίνονται περίπου στις 250.000 ευρώ και υπάρχει η εκτίμηση από τους εκπροσώπους του πως μπορεί να γίνει αυτό το deal με ομάδα εκτός συνόρων.

Από τη στιγμή που ο Σιέλης αποτελεί επιθυμία του Χρήστου Κόντη, ο ΟΦΗ θα παραμείνει ενεργός στην υπόθεση, όμως εντός ομάδας είναι εξίσου ξεκάθαρο πως δεν θα γίνουν οικονομικές επιλογές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ισορροπίες.

Εφόσον αλλάξουν τα οικονομικά δεδομένα τότε η υπόθεση θα προχωρήσει, όμως αυτό που είναι σίγουρο είναι πως ο ΟΦΗ στην προετοιμασία θα πάει έχοντας ένα νέο στόπερ στο ρόστερ του, καθώς παράλληλα με την περίπτωση του Σιέλη εξετάζονται κι άλλες λύσεις.

Μετά τις αποχωρήσεις Λαμπρόπουλου - Χριστόπουλου ο Κόντης μπορεί να υπολογίζει για τους στόπερ την τριάδα του τελικού Πούγγουρας, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, ενώ στο ρόστερ υπάρχει και ο νεαρός Κοντεκάς. Από τη στιγμή που ο ΟΦΗ θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τριάδα στην άμυνα και τη νέα σεζόν τότε το πιο πιθανό είναι μέχρι το τέλος της θερινής περιόδου να γίνουν δυο κινήσεις, όμως η μία θα γίνει έγκαιρα για την προετοιμασία.

Από εκεί και πέρα, ακόμα δεν υπάρχουν εξελίξεις για το μέλλον του Νίκου Αθανασίου, ενώ ο Όμιλος θα χρειαστεί παίκτη και για τη θέση του δεξιού μπακ - χαφ, αφού ο Σενγκέλια αποχώρησε και δεν υπάρχει απόφαση για το μέλλον του Μπόρχα Γκονθάλεθ, όπως ούτε για εκείνο του βασικού επιθετικού της τελευταίας διετίας, Έντι Σαλσέδο.

Η πρώτη προπόνηση των Κυπελλούχων Ελλάδας υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 θα γίνει στο ΒΑΚ το απόγευμα της Δευτέρας, 6 Ιουλίου. Όσον αφορά το βασικό στάδιο προετοιμασίας ενόψει της σεζόν της επιστροφής του Ομίλου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα γίνει μετά τις 20 Ιουλίου, πιθανότατα στη Ρόσενταλ της Ολλανδίας.