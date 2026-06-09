Σε εκδήλωση που έγινε στην πλατεία του γηπέδου του Παναιτωλικού τιμήθηκε η ομάδα του ιστορικού μπαράζ της Νέας Σμύρνης και μεταξύ άλλων βραβεύτηκε ο Μάκης Μπελεβώνης, λίγες μέρες μετά την αποχώρηση του από το κλαμπ.

Ο Παναιτωλικός τίμησε μια από τις πλέον εμβληματικές «φουρνιές» της αιώνιας ιστορίας του. Το βράδυ της Δευτέρας (8/6) η «κιτρινομπλέ» ΠΑΕ και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνδιοργάνωσαν στην πλατεία του γηπέδου του Τίτορμου μουσική εκδήλωση με καλεσμένους τον Αγρινιώτη Κωστή Μαραβέγια και τον Πάνο Μουζουράκη, με τα Καναρίνινα να τιμούν πριν τη συναυλία την ομάδα του ιστορικού μπαράζ της Νέας Σμύρνης, το οποίο αποτέλεσε από τα turning point της ιστορίας του κλαμπ, με την άνοδο από τη Γ' στη Β' Εθνική.

Εκείνη την ημέρα σημειώθηκε η μεγαλύτερη Παναιτωλική μετακίνηση και χιλιάδες Αιτωλοακαρνάνες φίλαθλοι σχημάτισαν ένα κυανοκίτρινο «ποτάμι» που... πλημμύρισε τη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας τον θαυμασμό οπαδών όλων των ομάδων.

Σε αυτό το πλαίσιο βραβεύτηκαν ο τότε αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Σωκράτης Τσιάρας, ο προπονητής Βασίλης Νταλαπέρας, οι σκόρερ Στάθης Καραμαλίκης – Σάκης Παλαιολόγος και ο εμβληματικός αρχηγός εκείνης της ομάδας, Μάκης Μπελεβώνης, λίγες μέρες μετά την παραίτηση του από τη θέση του τεχνικού διευθυντή του Παναιτωλικού.

Κατά την βράβευση του Η «σημαία» του Τίτορμου, Μάκης Μπελεβώνης, ανέφερε: «Νομίζω ότι το σημαντικότερο βήμα της ομάδας μας για να καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια στην Α' Εθνική έγινε εκείνη τη μέρα. Εκείνη τη μέρα από 10.000 Αιτωλοακαρνάνες και Αγρινιώτες έγινε μια τεράστια μετακίνηση στην Αθήνα, που μόνο οι μεγάλες ομάδες το καταφέρνουν. Θα πω κάτι αδόκιμο. Εκείνη τη μέρα μπήκε ο "σπόρος" που όχι μόνο άνθισε αλλά... ρίζωσε για τα καλά και έγινε ο Παναιτωλικός μας αυτός που είναι σήμερα. Μιας και είναι έτος γενεθλίων να πούμε ό,τι καλύτερο για τον Παναιτωλικό μας. Μακάρι να φτάσει ακόμα ψηλότερα και να τα χιλιάσει με επιτυχίες».

To παρών στην εκδήλωση έδωσαν (με αλφαβητική σειρά) οι: