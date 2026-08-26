Ολλανδικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Αϊντχόφεν απέσυρε το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ, με το μέλλον του Μαροκινού μέσου να είναι στον αέρα.

Ανατροπή με το μέλλον του Αζεντίν Ουναΐ, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί ζωντανές τις (λιγοστές) ελπίδες του, σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου στην χθεσινή εκπομπή των Galacticos by Interwetten.

Τις τελευταίες ώρες η Αϊντχόφεν παρουσιαζόταν ως το φαβορί για την απόκτηση του Μαροκινού άσου, ωστόσο φαίνεται πως τα πράγματα άλλαξαν, με τους πρωταθλητές Ολλανδίας να κάνουν τώρα πίσω.

Αναλυτικότερα, ολλανδικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Ουναΐ ήταν πράγματι στη λίστα της Αϊντχόφεν, αλλά πλέον, μετά και από την άφιξη των Κοντάι Σάνο και Σβεν Μάινανς, οι Ολλανδοί απέσυραν το ενδιαφέρον τους, καθώς είναι ικανοποιημένοι με τις επιλογές τους στη μεσαία γραμμή.

Ounahi stond in Eindhoven wel op het lijstje maar het is nu niet meer aan de orde. Na de komst van Sano en Mijnans is het middenveld in principe ingevuld. Wel kijkt PSV naar de spitspositie en een vleugelaanvaller. https://t.co/acnS2ogGXJ — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) August 25, 2026

Από την άλλη, ο Άγιαξ συνεχίζει να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την περίπτωση του, ιδίως τώρα που το μέλλον του είναι στον «αέρα».

Μετά τις επιδόσεις του στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, αρκετές ομάδες της ευρωπαϊκής ελίτ, όπως η Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης είχαν ενδιαφερθεί για τον διεθνή Μαροκίνο, όμως καμία δεν προχώρησε στην απόκτηση του και όσο περνούν οι μέρες και ο παίκτης συνεχίζει να είναι χωρίς ομάδα, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για μία απρόσμενη μετακίνηση.

Θυμίζουμε πως ο Ουναΐ δεσμεύεται ακόμη με συμβόλαιο με τη Χιρόνα, η οποία όμως μετά τον υποβιβασμό της είναι ανοιχτή στο να τον αποδεσμεύσει σε όποια ομάδα πληρώσει την ρήτρα του, η οποία υπολογίζεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ, με τη Μαρσέιγ να έχει διατηρήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 17,5%.