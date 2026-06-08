Στον ΟΦΗ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα τρία χρόνια και επίσημα ο Ταξιάρχης Φούντας.

«Παρών» στο ευρωπαϊκό ταξίδι του ΟΦΗ τη νέα σεζόν θα είναι ο Ταξιάρχης Φούντας, αφού οι Κρητικοί ανακοίνωσαν επίσημα τη συμφωνία τους με τον Έλληνα επιθετικό, η οποία είναι τριετής και είχε επιτευχθεί πριν από λίγες μέρες.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής ήταν από τους πιο κομβικούς παίκτες του «ομίλου» τη φετινή σεζόν σκοράροντας 10 γκολ σε 32 ματς, στα οποία αγωνίστηκε περισσότερο από 2 χιλ. λεπτά.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 με χαρά ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ταξιάρχη Φούντα έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο ποδοσφαιριστής που αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην πιο επιτυχημένη περίοδο του ΟΦΗ στη σύγχρονη ιστορία του, θα συνεχίσει να φορά τα ασπρόμαυρα για τρία ακόμη χρόνια, παραμένοντας στην πρώτη γραμμή για μεγαλύτερες διακρίσεις στις εγχώριες, αλλά και στις διεθνείς διοργανώσεις.

Στα δύο χρόνια παρουσίας του στον ΟΦΗ, ο Φούντας αγωνίστηκε σε 67 αγώνες, σημείωσε 19 γκολ και κέρδισε ξανά τη θέση του στην Εθνική Ελλάδας, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αναδείχθηκε πρώτος Έλληνας σκόρερ της Super League με εννιά γκολ.

Με προσωπικότητα, ποιότητα και ηγετική παρουσία, δήλωσε δυναμικό “παρών” στις στιγμές που έγραψαν ιστορία, αφού ήταν πρωταγωνιστής στις δύο διαδοχικές πορείες του ΟΦΗ ως τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αλλά και βασικό στέλεχος της ομάδας που κατάφερε ό, τι ονειρεύονταν ολόκληρες γενιές φιλάθλων. Να φέρει ξανά το Κύπελλο στην Κρήτη!

Η ανανέωση της συνεργασίας μας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια χρονιά που αποτελεί ορόσημο για την ιστορία του συλλόγου, αφού ο ΟΦΗ θα συμμετάσχει για πρώτη φορά σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης και ο Ταξιάρχης Φούντας θα είναι παρών για να ηγηθεί και σ’ αυτή τη νέα, ιστορική πρόκληση.

Ταξιάρχη, η κοινή μας πορεία συνεχίζεται και τα καλύτερα είναι μπροστά μας».