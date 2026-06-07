Μετά τον Βόλο ο Χουάνπι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλαχουελένσε.

Ο Χουάνπι έκανε μία καλή σεζόν στον Βόλο και πλέον μετακομίζει στην Κόστα Ρίκα.

Ο Βενεζουαλένος μεσοεπιθετικός, ο οποίος σε δύο χρόνια στην ομάδα της Μαγνησίας κατέγραψε 46 συμμετοχές με 7 γκολ και 3 ασίστ δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του και θα μεταμομίσει στην Κόστα Ρίκα για την Αλαχουελένσε. Ο Χουάνπι να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα έχει φορέσει και τη φανέλα του Παναιτωλικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της νέας του ομάδας: «Η Λίγκα Ντεπορτίβα Αλαχουελένσε ανακοινώνει την προσθήκη του Βενεζουελάνου επιθετικού μέσου Χουάν Πάμπλο Ανόρ.

Με περισσότερα από 280 παιχνίδια ως επαγγελματίας, εμπειρία στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία, 28 αγώνες με την εθνική ομάδα της Βενεζουέλας και συμμετοχή σε δύο διοργανώσεις του Κόπα Αμέρικα, ο Χουάνπι έρχεται για να δώσει ποιότητα, δημιουργία και διεθνή εμπειρία στον σύλλογό μας.

Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε για τα επόμενα δύο χρόνια. Καλώς ήρθες στην μαυροκόκκινη οικογένεια Χουάνπι».