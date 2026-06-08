Οι Μάτος, Βιεϊρίνια συζήτησαν με τον Ιβάν Σαββίδη και τους γιους του για την πορεία που θ' ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ σχεδιάζει την επόμενη μέρα με τους Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιεϊρίνια να έχουν τα κλειδιά της ομάδας και σημαντικούς ρόλους στο οργανόγραμμα.

Ο Βραζιλιάνος θα είναι αθλητικός διευθυντής, ο Βιεϊρίνια τεχνικός διευθυντής και σήμερα για τους δύο παλαίμαχους παίκτες, ήταν η πρώτη μέρα στα γραφεία. Ουσιαστικά έπιασαν δουλειά και το απόγευμα έγινε μια σύσκεψη με τον μεγαλομέτοχο Ιβάν Σαββίδη, τους γιους του Γιώργο και Νίκο, αλλά και την Μαρία Γκοντσάροβα.

Συζήτησαν για τη στρατηγική και τη φιλοσοφία που θ' ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ και δόθηκαν οι απαραίτητες κατευθύνσεις. Είναι δεδομένο ότι το ίδιο θα συμβεί και σε επικοινωνία τους με τον Ράζβαν Λουτσέσκου.