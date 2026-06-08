Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Η ανακοίνωση για την επέκταση συνεργασίας με Νίκολιτς»

Ο Γιώργος Τσακίρης μίλησε στους Galacticos by Interwetten για την «τελειωμένη» ανανέωση του Μάρκο Νίκολιτς και την υπόθεση του Λούκα Γιόβιτς.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έχει ήδη ολοκληρώσει την πρώτη της θερινή μεταγραφή, με την αγορά του Ολεξάντερ Ζούμπκοφ και πλέον έχει βάλει στο προσκήνιο το θέμα σημαντικών ανανεώσεων. Επί παραδείγματι, ο Γιώργος Τσακίρης αναφέρθηκε στους Galacticos by Interwetten για την επέκταση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς, για την οποία απομένουν τα τυπικά.

Από εκεί και πέρα μετέφερε τα δεδομένα για την ανανέωση της συνεργασίας με τον αρχισκόρερ της ομάδας, Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος δεν... βιάζεται για να υπογράψει νέο συμβόλαιο. Για τον Σέρβο φορ είναι ανοιχτό να προκύψει ενδιαφέρον από ομάδα top πρωταθλήματος, ενώ πάντα «καραδοκεί» η... ομάδα της καρδιάς του, ο Ερυθρός Αστέρας, ώστε να τον επαναπατρίσει.

Από την άλλη, ίσως τελειώσει εντός εβδομάδας η ανανέωση του Πήλιου, η οποία είναι πιο εύκολη διαδικασία εν συγκρίσει με τον Γιόβιτς. Ο Μάρκο Νίκολιτς πιστεύει στον διεθνή αριστερό μπακ και εκτιμάει τόσο τη δουλειά του, όσο και την εξέλιξη του.

Όσον αφορά, για τον Ορμπελίν Πινέδα τα δεδομένα είναι γνωστά και η υπόθεση της ανανέωσης του πάει μετά τις υποχρεώσεις του με το Μεξικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Εκτός των ανανεώσεων ο Γιώργος Τσακίρης αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα, όπως την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στα Σπάτα, τα φιλικά προετοιμασίας και τη στάση της ΠΑΕ για την Ερασιτεχνική ΑΕΚ και τον πρόεδρο της, Αλέξη Αλεξίου.