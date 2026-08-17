ΑΕΚ: Πάτησε Σόφια η αποστολή
Χωρίς καθυστέρηση αφίχθη η αποστολή της ΑΕΚ στη Σόφια, παραμονή της πρώτης «μάχης» με τη Λέφσκι για τα Play Offs του Champions League (18/8, 22:00).
H πτήση τσάρτερ των πρωταθλητών προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας λίγο πριν τις 12 και η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετέβη, με αστυνομική συνοδεία, στο ξενοδοχείο όπου θα καταλύσει την παραμονή του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου θα γίνει στις 19:00 και ως είθισται θα μιλήσουν ο Μάρκο Νίκολιτς κι ένας εκπρόσωπος των ποδοσφαιριστών. Εν συνεχεία, στις 19:30, οι Κιτρινόμαυροι θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους για τον αγώνα με τους πρωταθλητές Βουλγαρίας με προπόνηση στο Εθνικό Στάδιο Σόφιας.
Κατά την προσγείωση ο πιλότος του τσάρτερ ευχήθηκε στην Ένωση, καθώς ανέφερε: «Ευχόμαστε στον Δικέφαλο Αετό της ΑΕΚ να πετάξει ψηλά στη League Phase του Champions League».
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