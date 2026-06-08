Οι απαντήσεις στις... βασικές ερωτήσεις των φιλάθλων για τα εισιτήρια διαρκείας του ΟΦΗ για τη νέα σεζόν και τι ισχύει για τα «μίνιμουμ» 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Ο ΟΦΗ ετοιμάζεται για την ερχόμενη σεζόν, η οποία θα έχει ιστορική σημασία, καθώς θα σημάνει την επιστροφή της ομάδας στην Ευρώπη και την παρθενική της συμμετοχή σε League/Group Phase. Σε αυτό το πλαίσιο οι Κρητικοί παρουσίασαν τα εισιτήρια διαρκείας τους, τα οποία θα κυκλοφορήσουν σε ακριβώς μια εβδομάδα, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Το κλαμπ προσφέρει αρκετά deals για τις κάρτες διαρκείας εντός της εβδομάδας θα σταλεί email σε όλους τους φετινούς κατόχους διαρκείας σχετικά με την εκπτωτική κατηγορία που ανήκουν για να μπορούν να υπολογίσουν την προσφορά που θα πάρουν.

Φυσικά το εισιτήριο διαρκείας ισχύει για όλα τα επίσημα και φιλικά ματς της ομάδας τη σεζόν 2026-27, όπως και όλα τα ευρωπαϊκά, είτε ο Όμιλος παίξει Europa είτε Conference League. Εννοείται συμπεριλαμβάνεται και ο αγώνας των Play Offs της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA τον Αύγουστο.

Όσοι έχουν διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα στην αγορά έξτρα απλού εισιτηρίου στα εκτός έδρας ευρωπαϊκά ματς ή στα ελληνικά, ανάλογα με τον αριθμό εισιτηρίων που δίνει η κάθε γηπεδούχος ομάδα.

Από την άλλη η κάρτα διαρκείας δεν ισχύει για το Super Cup με την ΑΕΚ στο Παγκρήτιο, καθώς ο ΟΦΗ δεν είναι γηπεδούχος και είναι όπως τον τελικό του Κυπέλλου. Βέβαια όσοι έχουν διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίου στο εναρκτήρια ματς της σεζόν.

Parking στο Παγκρήτιο δικαιούνται όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας στο VVIP Club, VVIP & VIP και όσοι ανανεώσουν στη Θύρα 11, μόνο την πρώτη μέρα διάθεσης (15/6) και όσοι απ' αυτούς αγοράσουν πιο γρήγορα το εισιτήριό τους (περίπου 250 θέσεις είναι διαθέσιμες). Υπάρχει περίπτωση κάποιος να ανανεώσει στη Θυρα 11 την πρώτη μέρα διάθεσης, αλλά να μην προλάβει θέση parking. Τα συγκεκριμένα parking, στα ματς με το Big 5 ή στα ευρωπαϊκά ματς που η αστυνομία ανακοινώνει μέτρα για φιλοξενούμενους φιλαθλους δεν θα ισχύουν.

Στις 5 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για τις εκπτωτικές κατηγορίες, όμως όχι για το δωρεάν παιδικό, το οποίο, όπως και το 50% στο έξτρα παιδικό (ανάλογα τη θυρα) ισχύει και μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Τέλος, σε οτι αφορά στην κάρτα φίλου ΟΦΗ η ενημέρωση θα προκύψει από σχετική ανακοίνωση του Ερασιτεχνη, καθώς δική του απόφαση είναι η τιμή αφού όλα τα έσοδα πάνε εκεί.