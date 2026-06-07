Ολυμπιακός: Βρίσκει χρυσάφι από ομάδες που υποβιβάζονται!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος με αφορμή τον Μαφέο καταγράφει στο blog Gazzetta τις top και flop μεταγραφές του Ολυμπιακού από ομάδες που έχουν πέσει κατηγορία!

Ουσιαστικά η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού, μετά την επιστροφή του Φορτούνη, θα είναι ο Πάμπλο Μαφέο από τη Μαγιόρκα, που την τελευταία αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος υποβιβάστηκε από την Α΄ στη Β΄ κατηγορία.

Με την ευκαιρία ας τσεκάρουμε ποιες ήταν οι καλύτερες (top) και ποιες οι χειρότερες (flop) μεταγραφές του Ολυμπιακού ακριβώς από ομάδες που έχουν υποβιβαστεί! Κι όπως θα δούμε, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν βρει περιπτώσεις χρυσάφι μέσα από τέτοιες ευκαιρίες.

Οι top μεταγραφές:

Ο Νορβηγός δεξιός μπακ Ομάρ Ελαμπντελαουί, που αποκτήθηκε από την Άιντραχτ Μπράουνσβαϊχ με μόλις 400 χιλ. Ευρώ και είχε πέντε πολύ γεμάτες σεζόν στον Ολυμπιακό, μέχρι που έφυγε ως ελεύθερος για τη Γαλατασαράϊ.

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός μέσος Γκιγέρμε, που αποκτήθηκε από την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια αντί 3 εκ. Ευρώ, είχε δύο πολύ καλές σεζόν στον Ολυμπιακό και στη συνέχεια πουλήθηκε για 6 εκ. Ευρώ στο Κατάρ.

Ο Ιταλός στόπερ Πιρόλα, που αποκτήθηκε από την ιταλική Σαλερνιτάνα, έχει κάνει ήδη δύο πολύ θετικές σεζόν στον Ολυμπιακό και υπάρχουν πολλές ιταλικές ομάδες που θα έδιναν αρκετά εκατομμύρια για να τον πάρουν πίσω.

Ο Κονγκολέζος αριστερός μπακ Μαζουάκου, που αποκτήθηκε από τη γαλλική Βαλανσιέν με μόλις 300 χιλ. Ευρώ, είχε δύο δυνατές σεζόν στον Ολυμπιακό και πουλήθηκε με 7,1 εκ. Ευρώ στη Γουέστ Χαμ.

Ο Ελβετός κεντρικός χαφ Παϊτίμ Κασάμι, που αποκτήθηκε από τη Φούλαμ με 5 εκ. Ευρώ, είχε δύο αρκετά καλές σεζόν στον Ολυμπιακό, μετά πήγε στη Νότιγχαμ και ύστερα από αρκετά χρόνια ξαναγύρισε στον Ολυμπιακό για μία σεζόν όχι το ίδιο καλή.

Οι flop μεταγραφές:

Ο Πορόζο στόπερ από το Εκουαδόρ, που ήρθε δανεικός από τη γαλλική Τρουά, έμεινε λίγους μήνες στον Ολυμπιακό κι επιστράφηκε στην Τρουά για να πάει στην Κασίμπασα.

Ο Τυνήσιος δεξιός μπακ Ντράγκερ, που έπαιζε στην Πάντερμπορν, ήρθε με ένα εκ. Ευρώ, έκανε μία πολύ μέτρια σεζόν και έφυγε για την Νότιγχαμ επίσης για ένα εκ. Ευρώ.

Κι ο Γάλλος εξτρέμ Ντοσεβί, που είχε έρθει (ως ελεύθερος) μαζί με τον Μαζουάκου από τη Βαλανσιέν έκανε μία μέτρια σεζόν στον Ολυμπιακό και στη συνέχεια τον αγόρασε με 1,3 εκ. Ευρώ η Σταντάρ Λιέγης.

Ασφαλώς και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα κάνει στον Ολυμπιακό ο Μαφέο, αλλά βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός συνήθως πετυχαίνει πολύ καλές μεταγραφές από ομάδες που έχουν πέσει. Και δη σχεδόν πάντα με πολύ καλά οικονομικά δεδομένα. Και μάλιστα μετά αρκετούς τους έχει κιόλας μοσχοπουλήσει.

Ας θεωρήσουμε μία ξεχωριστή περίπτωση τον Χολέμπας, που έκανε ένα δεύτερο πέρασμα από τον Ολυμπιακό, στα 36 χρόνια του, ερχόμενος ως ελεύθερος από την Γουότφορντ και για μία σεζόν βοήθησε την ομάδα.

Άσχετο: Ο Μαφέο έχει κάποιες ομοιότητες με τον Ομάρ. Κατ΄ αρχάς είναι και οι δύο δεξιοί μπακ. Κατά δεύτερον, στα πρώτα χρόνια της καριέρας τους πέρασαν από τη Μάντσεστερ Σίτι, χωρίς να καθιερωθούν. Κατά τρίτον, έπεσαν οι ομάδες τους κατηγορία και ήρθαν στον Ολυμπιακό. Διαφορά η ηλικία, αφού ήρθαν ο μεν στα 23, ο δε στα 29.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ποιοι ήταν οι παίκτες του Ολυμπιακού που μπήκαν περισσότερες φορές ως αλλαγή στο απερχόμενο πρωτάθλημα;

Πρώτος ο Γιαζίτσι, που μπήκε αλλαγή σε 19 από τις 32 αγωνιστικές! Ακολούθησαν ο Μουζακίτης με 16 κι ο Ταρέμι με 10. Ο Σιπιόνι 9, ο Γιάρεμτσουκ 8 (φεύγοντας στα μισά της σεζόν) και οι τρεις Πορτογάλοι (Τσικίνιο, Ζέλσον, Νασιμέντο) επίσης με 8.

Λιγότερες φορές αλλαγή μπήκαν οι αμυντικοί, ο Πιρόλα (μία) και ο Ορτέγκα με τον Κοστίνια (από δύο), ενώ οι Γκαρθία και Ελ Κααμπί πέρασαν αλλαγή από τρία παιχνίδια ο καθένας. Μόνοι που έπαιξαν πάντα βασικοί ήταν ο Τζολάκης με τον Ρέτσο.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀