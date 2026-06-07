Δημοσίευμα της Marca κάνει λόγο για οριστική συμφωνία μεταξύ Ολυμπιακού και Μαγιόρκα για Μαφέο. Ποιο το ποσό του deal.

Τα τυπικά φαίνεται πως απομένουν έτσι ώστε ο Πάμπλο Μαφέο να γίνει κάτοικος Πειραιά για λογαριασμό του Ολυμπιακού τις προσεχείς ημέρες.

Οι «ερυθρόλευκοι» ασχολούνται τις τελευταίες ημέρες με την περίπτωση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα και πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, με τους Ισπανούς μάλιστα να αναφέρουν πως η συμφωνία των δυο ομάδων για τον παίκτη έχει κλείσει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις, αφού όλες οι πλευρές τα έχουν βρει, με τον Μαφέο να υπογράφει συμβόλαιο τριών ετών και τον Ολυμπιακό να πληρώνει περί τα 3 εκατ. ευρώ στην ισπανική ομάδα.

Το έγκριτο και διεθνούς φήμης μέσο τονίζει επίσης πως ο 28χρονος αποτελεί προσωπική επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και θα δώσει στους Πειραιώτες εμπειρία, έχοντας πάνω από 150 συμμετοχές στη La Liga.