Europa League: Πόσοι βαθμοί χρειάζονται για είσοδο στην 24άδα

Το Football Meets Data παρουσιάζει τους βαθμούς που πιθανότατα θα εξασφαλίσουν μια θέση στην 24άδα του Europa League.

Ολυμπιακός και ΟΦΗ έκαναν πρεμιέρα με το δεξί στο φετινό Europa League, αφού πήραν εντός έδρας νίκες στην πρεμιέρα τους στον θεσμό.

Το σύνολο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ επικράτησε 2-1 (με ανατροπή) της Γιαγκελόνια στο «Καραϊσκάκης», ενώ εκείνο του Χρήστου Κόντη υπέταξε το φαβορί ονόματι Χόφενχαϊμ, με 2-0 στο Παγκρήτιο στάδιο, προκαλώντας... χαμό σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πλέον, οι δυο ελληνικές ομάδες ετοιμάζονται για ταξίδι στη Γαλλία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, με τους Πειραιώτες να φιλοξενούνται από τη Μαρσέιγ και τους Κρητικούς από τη Ρεν, στις 15 Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Football Meets Data μας παρουσιάζει πόσους βαθμούς θα χρειαστεί να συγκετρώσουν οι ομάδες, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην πρώτη 24άδα, και άρα στην επόμενη φάση. Όπως προκύπτει από το μοντέλο, θα χρειαστούν τουλάχιστον 9 βαθμοί, όμως υπάρχουν πιθανότητες τόσο για περισσότερους, όσο και για λιγότερους.

Αυτό σημαίνει πως οι ομάδες μας θέλουν ακόμη δυο νίκες (ή... έξι ισοπαλίες) στα επόμενα 7 παιχνίδια τους, αν θέλουν να συνεχίσουν στο θεσμό. Φυσικά, τα δεδομένα αναμένεται να αλλάξουν μετά την 2η αγωνιστική.