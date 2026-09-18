Τα διεθνή ΜΜΕ αποτυπώνουν με την σειρά τους την χρησιμότητα του Ελβετού και πολύπειρου διεθνούς χαφ του Ολυμπιακού.

Ειδικότερα ο Μανουέλ Μέζα, συνεργάτης του Reuters, καταγράφει ότι όπως όλα δείχνουν ο Αλγκουαθίλ έχει βρει τον αγαπημένο του παίκτη στον Ολυμπιακό, τον Ρέμο Φρόϊλερ. Αρχικά στέκεται στο ότι υπήρχε το ερώτημα εάν ο Αλγκουαθίλ θα διατηρούσε ή όχι την διάταξη του προκάτοχού του, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στην συνέχεια ανέλυσε στο πώς έκλεισε ο Ελβετός χαφ στον Ολυμπιακό αλλά στη συμβολή του με τη Γιαγκελόνια.

Είχε την ασίστ στο 2-1, τρεις πάσες - κλειδιά, 88% ποσοστό επιτυχίας μεταβιβάσεων και τρεις στις τρεις μακρινές μπαλιές. Είχε 2 σουτ και ακούμπησε τη μπάλα 72 φορές στον αγώνα, έχοντας 4 ανακτήσεις και κερδίζοντας 4 από τις 7 μονομαχίες που έδωσε. Στην συνέχεια στάθηκε στο πόσο καλά δένει ο παίκτης με αυτό που θέλει να παίξει ο Αλγκουαθίλ αλλά στο ότι ήδη γίνεται σημείο αναφοράς στον Ολυμπιακό.