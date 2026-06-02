Νεότερη ενημέρωση ως προς τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026-2027 υπήρξε από την πλευρά της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Στον Ολυμπιακό ήδη έχουν ανανεώσει 11.500 κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της προηγούμενης σεζόν. Από εκεί και πέρα υπήρξε νεότερη ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026-27. Αυτή αναφέρει:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας 2025-26 ότι η προθεσμία για το δικαίωμα ανανέωσης των θέσεων τους λήγει την Πέμπτη 04/06 στις 15:00.

Δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους έχουν όλοι οι περσινοί κάτοχοι με τις παρακάτω παρουσίες:

Άνω των 20 αγώνων, έκπτωση 5% στις τιμές του 1ου πίνακα.

Από 14 έως 19 αγώνες με τις τιμές του 1ου πίνακα.

Από 13 αγώνες και κάτω με τις τιμές του 2ου πίνακα (δε θα έχουν δικαίωμα για αλλαγή θέσης στη 2η περίοδο).

Η διαδικασία ανανέωσης γίνεται από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, www.olympiacos.org.

