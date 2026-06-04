Παίκτης της Καλαμάτας είναι με κάθε επισημότητα ο Χούλιο Αλόνσο.

Τη φανέλα της Καλαμάτας θα φοράει τη νέα σεζόν ο Χούλιο Αλόνσο, με τον σύλλογο της Μεσσηνίας να επισημοποιεί την απόκτηση του 27χρονου αμυντικού.

Αφού εξασφάλισε την άνοδο στην Super League μετά από 26 χρόνια η Μαύρη Θύελλα συνεχίζει να «χτίζει» το ρόστερ της εν όψει της νέας σεζόν.

Ο Ισπανός μπακ την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Ουέσκα, όπου μέτρησε 30 συμμετοχές στη Σεγούντα Ντιβισιόν, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Ρεάλ Μπέτις.

Παράλληλα, την Τετάρτη (3/6) η Καλαμάτα επισημοποίησε τη μεταγραφή του Μαρσελίνο Καρεάσο και μέσα στις επόμενες ημέρες θα συνεχίσει τις ανακοινώσεις των παικτών που θα εντάξει στο δυναμικό της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στη Μαύρη Θύελλα ο Χούλιο Αλόνσο!

Η ΠΑΕ Καλαμάτα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χούλιο Αλόνσο (Julio Alonso Sosa), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.

Με καταγωγή από την Ισπανία, ο 27χρονος αγωνίζεται ως αριστερός μπακ. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Μπέτις (Betis u19) και στη συνέχεια έπαιξε στη Β ομάδα (54 συμμετοχές, 1 ασίστ).

Αγωνίστηκε για μια τριετία στην Αλμπαθέτε (Albacete Balompié), στην οποία κατέγραψε 109 συμμετοχές, σκοράροντας 1 γκολ, ενώ είχε και 7 ασίστ.

Ακολούθησε η Μιραντές (CD Mirandes), όπου αγωνίστηκε για 34 παιχνίδια και την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Ουέσκα (SD Huesca), με την οποία μέτρησε 31 εμφανίσεις.

Χούλιο, καλωσόρισες στη Μαύρη Θύελλα. Σου ευχόμαστε να είσαι υγιής και να έχεις επιτυχίες με την ομάδα μας!».

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