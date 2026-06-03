Την πρώτη της προσθήκη για τη νέα σεζόν στη Super League ανακοίνωσε η Καλαμάτα, που έκανε δικό της τον Μαρσελίνο Καρεάσο για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η Καλαμάτα ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαρσελίνο Καρεάσο, ενισχύοντας το ρόστερ της εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου που θα τη βρει στη Super League. Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός, με καταγωγή από την Κολομβία και τη Βενεζουέλα, υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τη Μαύρη Θύελλα.

Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Τατσίρα και καθιερώθηκε στην Όνσε Κάλντας, όπου κατέγραψε 140 συμμετοχές, με 20 γκολ κι επτά ασίστ. Στη συνέχεια, αγωνίστηκε για μια τριετία στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, πέρασε από τον Απόλλωνα Λεμεσού ενώ τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Σέριφ Τίρασπολ στη Μολδαβία, με την οποία πήρε και το κύπελλο.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μαρσελίνο Καρεάσο (Marcelino Jr Carreazo Betin).

Αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από την ομάδα μας, ενώ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.

Με καταγωγή από την Κολομβία (και την Βενεζουέλα), ο 26χρονος αγωνίζεται ως χαφ, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί σε όλες τις θέσεις στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Τατσίρα (Tachira u20), για να ακολουθήσει η Όνσε Κάλντας (Once Caldas) στην οποία αγωνίστηκε για μια τετραετία (140 συμμετοχές, 20 γκολ, 7 ασίστ).

Ακολούθησαν τρία χρόνια στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας (97 συμμετοχές, 11 γκολ, 10 ασίστ) και μετέπειτα αγωνίστηκε στην Κύπρο για λογαριασμό του Απόλλωνα Λεμεσού, ενώ τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Σέριφ Τίρασπολ στη Μολδαβία, με την οποία κατέκτησε και το Κύπελλο.

Μαρσελίνο, καλωσόρισες στη Μαύρη Θύελλα. Σου ευχόμαστε να είσαι υγιής και να έχεις επιτυχίες με την ομάδα μας!»