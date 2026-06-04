Ολυμπιακός: Παράταση στην ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας

Ο Ολυμπιακός μέσω ανακοίνωσης του, ενημέρωσε πως θα υπάρξει παράταση για όσους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας θέλουν να ανανεώσουν τη θέση τους και για την επόμενη σεζόν.

Η ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας στον Ολυμπιακό συνεχίζεται με φρενήρεις ρυθμούς, καθώς πάνω από 11.500 φίλοι των Πειραιωτών έχουν ανανεώσει τη θέση τους και για την επόμενη αγωνιστική χρονιά.

Μάλιστα η ερυθρόλευκη ΠΑΕ, με ανακοίνωση της, γνωστοποίησε πως παρατείνεται η προθεσμία για το δικαίωμα ανανέωσης των θέσεων, έως και τη Δευτερά 08/06 στις 15:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025-26 πως παρατείνεται η προθεσμία για το δικαίωμα ανανέωσης των θέσεων τους, για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, έως τη Δευτερά 08/06 στις 15:00.

Δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους έχουν όλοι οι περσινοί κάτοχοι με τις παρακάτω παρουσίες:

Άνω των 20 αγώνων, με έκπτωση 5% στις τιμές του 1ου πίνακα.

Από 14 έως 19 αγώνες με τις τιμές του 1ου πίνακα.

Από 13 αγώνες και κάτω με τις τιμές του 2ου πίνακα (δεν θα έχουν δικαίωμα για αλλαγή θέσης στη 2η περίοδο).

Η διαδικασία ανανέωσης γίνεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, www.olympiacos.org.

Η 2η περίοδος θα ξεκινήσει την Πέμπτη 11/06 στις 13:00 και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 15/06 στις 15:00.

Στη 2η περίοδο έχουν δικαίωμα αλλαγής θύρας ή θέσης μόνο όσοι είχαν από 14 παρουσίες και άνω και με τις τιμές του 1ου πίνακα. Υπενθυμίζεται ότι όσοι έχουν έκπτωση 5%, αυτή δεν ισχύει στη 2η περίοδο.

Από την Τρίτη 16/06 στις 14:00 ξεκινάει η 3η περίοδος, στην οποία ισχύουν οι τιμές του 2ου πίνακα, ελευθερώνονται οι θέσεις και παύει το δικαίωμα ανανέωσης των περσινών κατόχων.

