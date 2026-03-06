Μάκης Μπελεβώνης: Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω, κι αν με γυρέψετε είμαι ακόμα στην αλάνα...

Το ιστορικό μπαράζ της Νέας Σμύρνης

«Πριν όμως φτάσουμε στα σαλόνια, ζήσαμε και τα ζόρια στα χαμηλά. Τις προσπάθειες κόντρα σε όλους και σε όλα για να φύγουμε από τον βούρκο της Γ΄ Εθνικής. Δεν γίνεται να ξεχάσω πως ενώ έχουμε χάσει στην Πρέβεζα και φαίνεται πως για άλλη μια χρονιά δεν θα ανέβουμε στη Β΄ εθνική, μαζευόμαστε οι παίκτες με μπροστάρη εμένα και λέμε πως όσες μαθηματικές ελπίδες έχουμε θα τις παλέψουμε έως το τέλος.

Εμείς φταίμε είπαμε, εμείς θα τα καταφέρουμε. Πάμε στα Γρεβενά, εκεί όπου αρχίζει η δική μας αντίστροφη μέτρηση προς την άνοδο. Νικάμε 0-1 κι εκεί ανοίγει σιγά – σιγά ο δρόμος προς το μπαράζ, αφού την πρώτη θέση την είχε καπαρώσει η Δόξα Δράμας. Εκεί είναι και το ξέσπασμα των συναισθημάτων. Μετά το τέλος του αγώνα είμαι μόνος μέσα στα αποδυτήρια και έρχεται να μου πει ο Βαγγέλης ο Κουτσουρές να πάω στο πούλμαν. Δεν είχα κουράγιο να σηκωθώ από την ένταση κι από την πίεση που νιώθαμε.

Και ξαφνικά εγώ, ο Βαγγέλης, μαζί με τον φροντιστή μας τον Νίκο τον Μπαρμπάκη, τρία άτομα κλαίμε. Ήταν ένα ξέσπασμα που είχε και συνέχεια με το μπαράζ της Νέας Σμύρνης, την απόβαση του κόσμου του Παναιτωλικού και την άνοδο. Δεν είναι εύκολο για ματς Γ’ εθνικής να κάνεις 10.000 κόσμο να ταξιδέψει. Ο Παναιτωλικός το κατάφερε κι αυτό, γιατί όπως έχουν πει πάρα πολλοί "Παναιτωλικός δεν γίνεσαι για Κύπελλα και πρωταθλήματα, αλλά για όλο αυτό που εκπροσωπεί η ομάδα έναν αιώνα".

Είχα την τιμή να είμαι αρχηγός του Παναιτωλικού σε δύο ανόδους. Πιστεύω ότι στις δύσκολες στιγμές και στις μάχες ο αρχηγός είναι που δίνει το παράδειγμα. Στα εύκολα μπορεί να κάθεται στην άκρη να βλέπεις τους άλλους να χαίρονται με χαρά. Το τι έκανα και κάνω όλα αυτά τα χρόνια από όποια θέση υπηρετώ την ομάδα το αφήνω στην κρίση όλων όσοι ξέρουν.

Εχω τη βεβαιότητα πως όταν μπαίνεις σπίτι σου μετά από ένα ματς είτε ως ποδοσφαιριστής, είτε ως παράγοντας και σου λέει η κόρη σου «τελικά ρε μπαμπά γιατί είσαι τόσο στεναχωρημένος όταν χάνει η ομάδα; Εσύ είσαι ο Παναιτωλικός;». Αυτή η κουβέντα που άκουσα πριν χρόνια μου έκανε εντύπωση και δείχνει τι σημαίνει η ομάδα για μένα».