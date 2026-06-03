Ολυμπιακός: Μία επιστροφή με αγωνιστική, αλλά και άλλη διάσταση

Ο Κώστας Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο Gazzetta την επιστροφή του Φορτούνη στον Ολυμπιακό.

Μπορώ να καταλάβω τους όποιους δισταγμούς έχουν κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού, νομίζω όχι πολλοί, αναφορικά με την χρησιμότητα της επιστροφής του Φορτούνη .

Εστιάζουν στο κατά πόσο θα μπορέσει ουσιαστικά να βοηθήσει την ομάδα μπαίνοντας στα 34 χρόνια του στο ξεκίνημα της νέας σεζόν, σε συνδυασμό με την παρουσία του επί δύο σεζόν στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, με βάση το παράδειγμα του Ποντένσε, που μετά από μία σεζόν εκεί επέστρεψε και ήταν άλλος παίκτης.

Κατ΄ αρχάς, η…αναλογία δεν ισχύει πάντα στο ποδόσφαιρο. Επειδή δηλαδή ο Ποντένσε έπαιξε μία σεζόν στην Σ. Αραβία (με 2 γκολ κι 8 ασίστ) κι όταν γύρισε στον Ολυμπιακό δεν ήταν όπως τον ξέρουμε, δεν σημαίνει ότι το ίδιο θα συμβεί με τον Φορτούνη. Μόνο μέσα στο γήπεδο θα δούμε και θα κρίνουμε. Όλα τα άλλα είναι θεωρίες.

Είναι, πάντως, μία πραγματικότητα ότι ο Φόρτου είχε δύο πολύ γεμάτες σεζόν στην Σ. Αραβία: 59 συμμετοχές, με 19 γκολ (9 με πέναλτι) και 17 ασίστ. Ειδικά τη φετινή, δεύτερη του σεζόν, ήταν 2ος στον πίνακα των ασίστ με 12, πίσω από τον Φέλιξ, τον Πορτογάλο πρώην άσο της Ατλέτικο Μαδρίτης. Σεζόν χωρίς τραυματισμούς και με σχεδόν όλα τα παιχνίδια του 90λεπτα. Πήγε πολύ καλά εκεί κι αυτό δεν είναι υποκειμενικό, αλλά αντικειμενική διαπίστωση.

Από εκεί και πέρα, η επιστροφή του Φορτούνη στον Ολυμπιακό έχει και άλλη διάσταση, πέραν του καθαρά αγωνιστικού κομματιού. Πολύ απλά διότι μιλάμε για έναν Έλληνα παίκτη που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου. Δέκα συνεχόμενα χρόνια στην ομάδα ποιος άλλος ήταν; Με κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου, με έξι πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα. Με 343 παιχνίδια στα «ερυθρόλευκα» και συνολικά 200 γκολ κι ασίστ.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού δέθηκε με τον Φορτούνη. Ήταν ένα ίνδαλμα. Και δη Ελληνόπουλο. Μπαλαδόρος, ίσως παλιάς κοπής, αλλά από αυτούς που μας αρέσουν. Δεν είναι τυχαίο ότι το 90% των αναρτήσεων στα social media χαιρετίζουν με θέρμη τον γυρισμό του στον Ολυμπιακό.

Άσχετο: Αυτός ο Στάνιτς, για τον οποίο έχει ρωτήσει ο Κοβάσεβιτς, στο Λούντογκορετς-ΠΑΟΚ 3-3 για το Γιουρόπα Λιγκ είχε γκολ και ασίστ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Έδωσε μία μεγάλη συνέντευξη χθες ο Αντρέα Ρανόκια, πρώην παίκτης της Ίντερ. Μίλησε για πολλά και διάφορα στο SportMediaset. Και αναφέρθηκε και στον…Γιαν Εμβιλά, με τον οποίο ήταν για μία σεζόν συμπαίκτες στο Μιλάνο.

Ο παλαίμαχος πλέον διεθνής αμυντικός, που κρέμασε τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του πριν τρία χρόνια, ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του αν έχει να αναφέρει κάποια περίεργα πράγματα που θυμάται από συμπαίκτες του κατά τη διάρκεια της καριέρα του. Και μνημόνευσε τον Γάλλο πρώην άσο του Ολυμπιακού για μία περίεργη ιστορία. Η, μάλλον συνήθεια του.

«Παίκτες που έκαναν περίεργα πράγματα; Υπήρχαν πολλοί», απάντησε ο Ρανόκια. «Στην Ίντερ υπήρχε ο Εμβίλα, ένα τεράστιο ταλέντο. Αυτός μάζευε όπλα, κρατώντας τα πάντα στο ντουλαπάκι του συνοδηγού στο αμάξι του. Κάποτε έφερε ένα όπλο στα αποδυτήρια και είπαμε ο ένας παίκτης στον άλλον: "Δεν μπορούμε να τον αγγίξουμε σήμερα, αλλιώς θα καταλήξουμε σε τραγωδία, θα καταλήξουμε στο CSI"».

Ο Εμβιλά εντάχθηκε στην Ίντερ, τότε υπό την ηγεσία του Ματσάρι , το καλοκαίρι του 2014, αλλά έπαιξε λίγο στην Ιταλία. Γεννημένος το 1990, πραγματοποίησε μόλις 14 εμφανίσεις στη Serie A και το Europa League και μετά, μεταξύ άλλων, πήρε μεταγραφή από τη Σεντ Ετιέν στον Ολυμπιακό . Τώρα, στα 36 του χρόνια του, παίζει για την Καέν στην τρίτη κατηγορία της Γαλλίας.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀