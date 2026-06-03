Ολυμπιακός: Δανεικό τον Μάντσα θέλει η Σάο Πάολο σύμφωνα με ΜΜΕ της Βραζιλίας
Καλοκαίρι χωρίς μεταγραφικά σενάρια δεν υπάρχει. Και όταν λέμε σενάρια δεν εννοούμε μόνο για αποκτήσεις παικτών, αλλά και για αποχωρήσεις. Ο Ολυμπιακός φυσικά και δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί με τους Πειραιώτες να εμπλέκονται στην περίπτωση μετακίνησης του Γκουστάβο Μάντσα.
Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός είναι στα ραντάρ της Σάο Πάολο με ΜΜΕ της Βραζιλίας να αναφέρει πως η συγκεκριμένη ομάδα θέλει να πάρει με την μορφή δανεισμού τον ποδοσφαιριστή των «ερυθρόλευκων».
Ο Μάντσα είχε αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό το 2025 από την Φορταλέζα και με τους Πειραιώτες έπαιξε σε 8 παιχνίδια πηγαίνοντας ως δανεικός στην Ρίο Άβε. Με τους Πορτογάλους έπαιξε σε περισσότερα παιχνίδια καθώς από τον Ιανουάριο και μετά είχε συνολικά 14 συμμετοχές.
Οι Βραζιλιάνοι αναφέρουν πως δεν πρόκειται να ανανεωθεί ο δανεισμός του στην Ρίο Άβε και πως η Σάο Πάολο θα τον ζητήσει επίσης ως δανεικό αλλά με οψιόν αγοράς.
🚨🚨🚨 AGORA!— Central do São Paulo (@centraIsaopaulo) June 3, 2026
São Paulo consultou Gustavo Mancha. O zagueiro de 21 anos está emprestado até metade do ano ao Rio Ave pelo Olympiakos e não deve renovar.
A ideia inicial do Tricolor seria um empréstimo com opção de compra.
🗞️ LANCE | @bellagiannolaa pic.twitter.com/8zo0ZGaqmr
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