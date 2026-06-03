Δημοσιεύματα από την Βραζιλία θέλουν την Σάο Πάολο να θέλει με την μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό τον Γκουστάβο Μάντσα.

Καλοκαίρι χωρίς μεταγραφικά σενάρια δεν υπάρχει. Και όταν λέμε σενάρια δεν εννοούμε μόνο για αποκτήσεις παικτών, αλλά και για αποχωρήσεις. Ο Ολυμπιακός φυσικά και δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί με τους Πειραιώτες να εμπλέκονται στην περίπτωση μετακίνησης του Γκουστάβο Μάντσα.

Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός είναι στα ραντάρ της Σάο Πάολο με ΜΜΕ της Βραζιλίας να αναφέρει πως η συγκεκριμένη ομάδα θέλει να πάρει με την μορφή δανεισμού τον ποδοσφαιριστή των «ερυθρόλευκων».

Ο Μάντσα είχε αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό το 2025 από την Φορταλέζα και με τους Πειραιώτες έπαιξε σε 8 παιχνίδια πηγαίνοντας ως δανεικός στην Ρίο Άβε. Με τους Πορτογάλους έπαιξε σε περισσότερα παιχνίδια καθώς από τον Ιανουάριο και μετά είχε συνολικά 14 συμμετοχές.

Οι Βραζιλιάνοι αναφέρουν πως δεν πρόκειται να ανανεωθεί ο δανεισμός του στην Ρίο Άβε και πως η Σάο Πάολο θα τον ζητήσει επίσης ως δανεικό αλλά με οψιόν αγοράς.