Ο Λουίς Πάλμα αποκτήθηκε από τη Λεχ Πόζναν και δεν αποκλείεται να βρεθεί στον δρόμο της.

Ο Λουίς Πάλμα , ο διεθνής εξτρέμ από την Ονδούρα, ο οποίος έχει παίξει στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού και της Άρης, μπορεί να βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ .

Ο Πάλμα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στη Λεχ Πόζναν με τη μορφή δανεισμού από την Σέλτικ. Βοήθησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος κι έτσι οι Πολωνοί ενεργοποίησαν την οψιόν αγοράς και τον έκαναν δικό τους έως το καλοκαίρι του 2029 . Η Λεχ Πόζναν είναι πιθανή αντίπαλος της Ένωσης στα πλέι οφ του Champions League. Αν κληθεί ν' αντιμετωπίσει τους Πολωνούς, τότε θα έχει απέναντί ​​της τον Πάλμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λεχ Πόζναν: «Η Λεχ Πόζναν αποφάσισε να αγοράσει τη ρήτρα του Λουίς Πάλμα από τη Σέλτικ. Το συμβόλαιό του ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2029.

Ο 26χρονος Πάλμα είχε παραχωρηθεί δανεικός από τη Σέλτικ στη Λεχ. Εντάχθηκε το περασμένο καλοκαίρι κι αμέσως έγινε ένας από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας. Συνέβαλε σημαντικά στην κατάκτηση του δέκατου πρωταθλήματος Πολωνίας. Έπαιξε 31 αγώνες στην Ekstraklasa και είχε 10 γκολ και 6 ασίστ. Έκανε επίσης 15 εμφανίσεις σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπου είχε σημαντική συμβολή στην ομάδα, με 2 γκολ και 4 ασίστ. Είχε συνεισφορά δηλαδή σε 22 γκολ.

"Είχαμε ρήτρα στη συμφωνία δανεισμού με τη Σέλτικ. Επομένως, η απόφαση ήταν δική μας από την αρχή. Με χαρά ανακοινώνουμε ότι την Τετάρτη 3 Ιουνίου ενήργησε τη ρήτρα και ο Λουίς Πάλμα έγινε επίσημος παίκτης μας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2029. Όπως είναι κατανοητό, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τα ακριβή ποσά, καθώς είναι εμπιστευτικά, αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είναι η μεταγραφή μας στο σύλλογο», είπε ο αθλητικός διευθυντής της Λεχ Πόζναν Τόμας Ρζάσα και πρόσθεσε:

«Τα επιτεύγματα του Λουίς ήταν αδύνατο να αγνοηθούν. Ενσωματώθηκε γρήγορα στην ομάδα κι έδωσε εξαιρετική ποιότητα. Τα στατιστικά στοιχεία του επιβεβαιώνουν. αντιμετωπίζουμε ήδη σημαντικές προκλήσεις, όπως τα προκριματικά του Champions League».

Na tego newsa wszyscy czekaliście ⭐️ 😎



Uruchomiliśmy klauzulę wykupu Luisa Palmy ze szkockiego Celtic FC. Luis został zawodnikiem Kolejorza do 30 czerwca 2029 roku. #Palma2029 pic.twitter.com/PRbomY3VFE — Λεχ Πόζναν ⭐️ (@LechPoznan) 3 Ιουνίου 2026



