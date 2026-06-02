Φορτούνης στο Olympiacos TV: «Είμαι και πάλι σπίτι μου»!

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός, Κώστας Φορτούνης, έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού στην επιστροφή του.

Πιο συγκεκριμένα ο Φορτούνης είπε μεταξύ άλλων στο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Έχω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λημέρια. Στην οικογένειά μου: στην ομάδα που έχω αγαπήσει, έχω δώσει τα πάντα και θα δώσω και άλλα. Ήθελα να γυρίσω. Το έδειξα και αυτήν την στιγμή. Οπότε ήταν μονόδρομος για μένα. Την επόμενη χρονιά θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή και στην Ευρώπη και στο Πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή. Ο κόσμος είναι φανταστικός. Θέλω να τους ξαναδώ. Μου λείπουν».

Σε βίντεο σε Insta Story της ΠΑΕ νωρίτερα το μήνυμά του ήταν το εξής: «Είμαι και πάλι σπίτι μου. Μου λείψατε πάρα πολύ. Θα σας δώ σύντομα στο γήπεδο».